聽新聞
0:00 / 0:00

詐團腦筋動超快 自稱黃仁勳「遭美陷害」索百萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

近期民眾接獲陌生簡訊，自稱輝達執行長<a href='/search/tagging/2/黃仁勳' rel='黃仁勳' data-rel='/2/145721' class='tag'><strong>黃仁勳</strong></a>，因「遭美國陷害」急需一百萬元台幣，承諾回歸後將以民眾姓名設計新型顯示卡。圖／警方提供
近期民眾接獲陌生簡訊，自稱輝達執行長黃仁勳，因「遭美國陷害」急需一百萬元台幣，承諾回歸後將以民眾姓名設計新型顯示卡。圖／警方提供

近期有民眾收到假冒輝達公司前執行長黃仁勳名義傳送訊息，指遭美國政府陷害，急需一百萬元，承諾將以提供資金者姓名，命名新設計顯示卡；刑事局分析是詐騙集團假冒名人，清查目前未有報案紀錄，呼籲民眾提高警覺。

該簡訊宣稱「我是黃仁勳，我並沒有辭掉執行長職位，而是被美國政府陷害，現在需要一百萬元台幣，即可揭開陰謀」、「我承諾回歸執行長職位後，會以你的名字設計RTX6090顯卡」。民眾接獲簡訊後截圖上傳網路，引發網友關注留言，稱「詐騙跟得上流行」。

刑事局調查，寄件門號透過iMessage發送，目前並無受理詐騙報案紀錄。警方分析，詐團利用時事話題，以企業領袖、戰地醫生等名義，廣發簡訊吸引民眾，一旦收到回訊詢問，會將該門號標記為「活躍有效號碼」，鎖定成行騙目標，後續可能以假投資、假交友或假勸募等手法，誘使交付財物。

警方表示，詐團以境外或人頭門號大量傳簡訊，民眾應留意來源真實性，跨國企業執行長絕不可能透過私人簡訊向民眾借貸或募資，包括「急需資金周轉」、「協助度過難關」、「高額投資回報」、「贈送未上市限量商品」、「專屬命名權」，都是話術。

警方提醒民眾，收到不明簡訊勿點擊簡訊內連結，也不要因有趣而回覆，可透過通訊軟體「回報垃圾訊息」封鎖該號碼。

黃仁勳 詐團 顯卡

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

詐欺簡訊自稱黃仁勳「遭美陷害急需百萬」 警分析手法：不可不慎

詐團冒名黃仁勳傳訊急借百萬元 刑事局提醒3招防詐

FB投資廣告成陷阱！中壢2長者遭詐面交、合計慘賠逾2581萬元

南部最大OTC竟是詐團洗錢水庫 雄檢起訴「金牛百匯」吸金近30億

相關新聞

影／女網友自稱媒體 造假沈伯洋上摩鐵假訊息 調查局火速逮人送辦

選戰進入最後倒數，調查局14日蒐報情資，發現社群平台Threads與臉書有女網友貼文，指台北市長候選人沈伯洋是假人設，沈有跟女生上摩鐵，台北市調查處溯源追查兩帳號均是黃姓女子使用，經被害人提告，火速搜索約談黃女到案，黃女坦承貼文內容均是假訊息，詢後移送台北地檢署偵辦。

駕駛未讓行人辯「公車擋視野」 法官：那不是更該注意？

何姓男子被舉發開車未禮讓斑馬線行人，裁罰六千元，他不服訴請撤銷，指前方公車停靠阻擋視線，他慢速通過，未造成行人壓力及威脅。台北高等行政法院地方行政訴訟庭認定，若公車造成視野死角，更應提高警覺，何縱非故意違規也難認無過失，判決駁回；可上訴。

女毒駕撞老翁找男友頂替 「多害一個人」雙雙送辦

台中市吳姓女子本月十三日涉嫌施用毒品後開車，行經斑馬線將行人卓姓老翁撞成重傷，她徒步逃離，聯絡蔡姓男友到場頂替駕駛人；警方調閱監視器識破拘提吳，唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應，依公共危險、過失傷害、肇事逃逸等罪移送，檢方聲押獲准，蔡也被依頂替罪函送。

詐團腦筋動超快 自稱黃仁勳「遭美陷害」索百萬

近期有民眾收到假冒輝達公司前執行長黃仁勳名義傳送訊息，指遭美國政府陷害，急需一百萬元，承諾將以提供資金者姓名，命名新設計顯示卡；刑事局分析是詐騙集團假冒名人，清查目前未有報案紀錄，呼籲民眾提高警覺。

吳音寧座車遭鋼珠擊破 警疑行車糾紛

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧上周右後車燈破裂，裡頭還卡著一顆鋼珠。吳音寧昨在臉書發文指出，鋼珠極可能是從車後直面射擊所致，擔心自己遭到針對。選舉期間備受關注，彰化縣溪湖分局表示，已成立專案小組調查，初步清查可能與行車糾紛有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。