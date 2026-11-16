詐團腦筋動超快 自稱黃仁勳「遭美陷害」索百萬

近期民眾接獲陌生簡訊，自稱輝達執行長黃仁勳，因「遭美國陷害」急需一百萬元台幣，承諾回歸後將以民眾姓名設計新型顯示卡。圖／警方提供

近期有民眾收到假冒輝達公司前執行長黃仁勳名義傳送訊息，指遭美國政府陷害，急需一百萬元，承諾將以提供資金者姓名，命名新設計顯示卡；刑事局分析是詐騙集團假冒名人，清查目前未有報案紀錄，呼籲民眾提高警覺。

該簡訊宣稱「我是黃仁勳，我並沒有辭掉執行長職位，而是被美國政府陷害，現在需要一百萬元台幣，即可揭開陰謀」、「我承諾回歸執行長職位後，會以你的名字設計RTX6090顯卡」。民眾接獲簡訊後截圖上傳網路，引發網友關注留言，稱「詐騙跟得上流行」。

刑事局調查，寄件門號透過iMessage發送，目前並無受理詐騙報案紀錄。警方分析，詐團利用時事話題，以企業領袖、戰地醫生等名義，廣發簡訊吸引民眾，一旦收到回訊詢問，會將該門號標記為「活躍有效號碼」，鎖定成行騙目標，後續可能以假投資、假交友或假勸募等手法，誘使交付財物。

警方表示，詐團以境外或人頭門號大量傳簡訊，民眾應留意來源真實性，跨國企業執行長絕不可能透過私人簡訊向民眾借貸或募資，包括「急需資金周轉」、「協助度過難關」、「高額投資回報」、「贈送未上市限量商品」、「專屬命名權」，都是話術。

警方提醒民眾，收到不明簡訊勿點擊簡訊內連結，也不要因有趣而回覆，可透過通訊軟體「回報垃圾訊息」封鎖該號碼。