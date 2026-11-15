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詐團冒名黃仁勳傳訊急借百萬元 刑事局提醒3招防詐

中央社／ 台北15日電

輝達執行長黃仁勳因婚外情而去職。刑事局今天表示，有詐騙集團冒用其名傳訊稱「被美國政府陷害」，急需百萬元揭陰謀，經查尚無報案紀錄，提醒民眾留意陌生門號等3大防範重點。

黃仁勳因涉婚外情且有國安疑慮，已於美國當地時間12日辭去輝達總裁、執行長等職務。

警政署刑事局下午發布新聞稿表示，近期網路瘋傳一張不尋常的簡訊截圖，寄件人冒用輝達黃仁勳名義，簡訊內容聲稱自己「被美國政府陷害」，急需「100萬元新台幣」揭開陰謀，且荒謬承諾回歸後將以收件者名字設計「RTX6090 顯卡」。

針對上述網傳訊息，刑事局表示，已主動介入查證，該組傳送簡訊門號是以蘋果iMessage發送，目前均無詐騙被害報案紀錄，但仍提醒民眾提高警覺。

刑事局指出，該訊息極可能為詐騙集團緊跟科技時事的「P圖Kuso梗圖」，將過去常見「中東將軍戰地落難、急需匯款度過難關」詐騙老梗，改編成現代AI科技版。

刑事局強調，詐騙集團確實常利用類似的誇張劇情或名人名義，透過簡訊發送大量測試訊息，一旦民眾抱持「有趣回訊」或「好奇詢問」的心態回覆，門號便會被詐團標記為「活躍有效號碼」，不排除成為後續詐騙或個資釣魚的鎖定目標。

針對此類通訊軟體可疑訊息，刑事局提醒民眾應謹記3大防範重點。首先「陌生門號與訊息管道」，詐騙集團常透過境外或人頭門號大量發送網路簡訊，應留意發送來源真實性；其次「不合常理的資金需求」，跨國企業執行長絕不可能透過私人簡訊向一般民眾借貸或募資，凡涉及「急需資金週轉」、「協助度過難關」並要求匯款者，百分之百為詐騙。

最後，「誇大不實的回饋承諾」，無論是「高額投資回報、贈送未上市限量商品、專屬命名權」等，皆是詐團用來誘使民眾上鉤的標準話術。

刑事局提醒，收到來源不明的簡訊時，切勿點擊訊息內任何連結，也不要因為覺得好笑而刻意回覆測試，可透過通訊軟體官方「回報垃圾訊息」功能將該號碼封鎖；若對訊息內容有任何疑慮，請撥打165反詐騙諮詢專線或上165打詐儀錶板網站查詢最新手法。

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