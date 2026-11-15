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北市翁遭詐報警「詐團還在洗腦」 警將計就計約出逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市張姓老翁日前受騙損失逾10萬元，家人發現後決定報警，員警介入發現詐欺集團仍持續傳訊誘騙張翁，將計就計由張翁約定面交，當場查獲前來面交的張姓詐欺車手，詢後依詐欺、洗錢等罪送辦。

據悉，詐團對張翁佯稱，只要將款項匯入指定金融帳戶，透過假投資平台下單，即可賺取價差及獎金；張翁信以為真，陸續匯款、當面交付現金共逾10萬元，詐團卻進一步以詐欺話術要求張翁交出60萬元賠償金，張翁無力籌措資金、四處借款，家人才發覺異狀，要求張翁報警處理。

警方指出，張翁11月7日到台北市警局信義分局六張犁派出所報案，員警發現詐團仍持續傳訊誘騙張翁，決定將計就計，由張翁假裝同意面交款項約出詐欺車手，同時派員埋伏逮人。

張翁與詐團約定11月11日在某超商前見面，員警見約定時間果然出現1名男子靠近張翁所駕汽車並上車，立刻上前圍捕，順利查獲前來面交的詐欺車手66歲張姓男子，查扣手機、現金6000元等證物，詢後依詐欺、洗錢等罪嫌將張姓車手移送台北地檢署偵辦，持續追查詐欺成員及金流。

警方呼籲，詐騙集團常以假投資平台、操作失誤及賠償損失等話術，誘騙民眾持續交付款項，甚至要求以現金面交方式取款。民眾如遇到相關情形，務必提高警覺，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線查證，或撥打110向警方求助，以保障自身財產安全。

員警見約定時間果然出現1名男子靠近張翁所駕汽車並上車，立刻上前圍捕，順利查獲前來面交的詐欺車手66歲張姓男子。圖／警方提供
員警見約定時間果然出現1名男子靠近張翁所駕汽車並上車，立刻上前圍捕，順利查獲前來面交的詐欺車手66歲張姓男子。圖／警方提供

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