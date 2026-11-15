快訊

不是「果粉信仰」！他買蘋果擦拭布後曝真心話：擦完跟新機一樣

黃仁勳黃樂最新親密照曝光！台北國際電腦展上 搭肩摸臀深情對望

聽新聞
0:00 / 0:00

「想找幹話多又可愛的女友」帥哥照勾人 高雄女匯6萬才能求見結局曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，和對方聊天後，墜入愛河，赴約前，男方稱因私人招待所主管要求匯6萬元見面保證金，以免他遇到壞人或條子，幸盧女察覺有異求助警方，雖愛情夢碎但保住6萬。

仁武警分局指出，家住大社區年約28歲的盧姓女子，日前透過社群平台Threads結識一名網友，因對方附上帥氣外表、身高180公分的帥照，言明想找「想找幹話多又可愛的女友」，讓盧女心動，和對方聊天。

沒男友的盧女被帥哥照吸引，雙方聊天甚歡相約見面，盧女赴約臨出門前，接到男方來訊，要求盧女加一下經理的Line，並解釋他在私人招待所上班，要讓經理知道他外出赴約不會遇到壞人或條子之類的，因為招待所不允許外拓客源或私會客人。

盧女為了能和心儀對象約會照做後，一名自稱經理的人透過語音通話聯繫，表示為避免員工兼職影響工作，要求盧女先支付6萬元作為「見面保證金」及身分審核費用，後盧女察覺有異，佯裝配合，隨後至仁武警分局大社分駐所諮詢求助。

警員陳子翔當下研判盧女遇到愛情騙子，以案例分析，戳破盧女的愛情夢，盧女才恍然大悟，成功保住6萬元積蓄。

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝
高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝
高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝
高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝

帥哥 幹話 女友

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

高雄婦遭詐470萬終於醒悟 女車手落網警查她被「假男友」唆使取款

從沒告訴女友住哪…她竟突現身家中 40歲男嫌進展快想分手反遭網轟

男友拒帶她過年回家圍爐 一問原因傻眼：前妻還住在家

秀身分證自稱單親爸…瞞已婚騙砲250次 她見家庭照才知當了6年小三

相關新聞

「想找幹話多又可愛的女友」帥哥照勾人 高雄女匯6萬才能求見結局曝

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，和對方聊天後，墜入愛河，赴約前，男方稱因私人招待所主管要求匯6萬元見面保證金，以免他遇到壞人或條子，幸盧女察覺有異求助警方，雖愛情夢碎但保住6萬。

醫揭神棍洗腦術 恐懼、欲望成破口

明明是事業有成、精明幹練的女建商，卻深陷宗教詐騙長達十年，過程從未察覺自己受騙。台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，學歷高、事業成功，不代表不會被騙，詐騙者常利用人性的恐懼與欲望，趁被害人脆弱時，透過宗教信仰、情感依賴及心理暗示取得信任，再以情緒操控、隔絕外界資訊等手法，讓被害人深陷其中，且逐步失去判斷能力。

冒充神佛…自稱文成公主10年詐建商5.1億

謝姓女子自稱前世是「唐朝文成公主」，利用台中某知名女建商篤信佛教，謊稱要蓋廟、「佛祖有需要」，夥同女建商的賴姓女財務副理，十年來狠詐女建商五億一千六百萬元。謝女不僅買聯聚豪宅、別墅、藍寶堅尼超跑休旅，還花八千多萬元購入愛馬仕等精品，台中地檢署依詐欺等罪起訴謝女與賴女。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。