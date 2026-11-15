「想找幹話多又可愛的女友」帥哥照勾人 高雄女匯6萬才能求見結局曝

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，和對方聊天後，墜入愛河，赴約前，男方稱因私人招待所主管要求匯6萬元見面保證金，以免他遇到壞人或條子，幸盧女察覺有異求助警方，雖愛情夢碎但保住6萬。

仁武警分局指出，家住大社區年約28歲的盧姓女子，日前透過社群平台Threads結識一名網友，因對方附上帥氣外表、身高180公分的帥照，言明想找「想找幹話多又可愛的女友」，讓盧女心動，和對方聊天。

沒男友的盧女被帥哥照吸引，雙方聊天甚歡相約見面，盧女赴約臨出門前，接到男方來訊，要求盧女加一下經理的Line，並解釋他在私人招待所上班，要讓經理知道他外出赴約不會遇到壞人或條子之類的，因為招待所不允許外拓客源或私會客人。

盧女為了能和心儀對象約會照做後，一名自稱經理的人透過語音通話聯繫，表示為避免員工兼職影響工作，要求盧女先支付6萬元作為「見面保證金」及身分審核費用，後盧女察覺有異，佯裝配合，隨後至仁武警分局大社分駐所諮詢求助。

警員陳子翔當下研判盧女遇到愛情騙子，以案例分析，戳破盧女的愛情夢，盧女才恍然大悟，成功保住6萬元積蓄。

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝

高市盧姓女子在社群Threads認識一名外表帥氣、自稱「想找幹話多又可愛的女友」的男網友，為求見男方險遭詐6萬元。記者石秀華／翻攝