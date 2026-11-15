醫揭神棍洗腦術 恐懼、欲望成破口

明明是事業有成、精明幹練的女建商，卻深陷宗教詐騙長達十年，過程從未察覺自己受騙。台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，學歷高、事業成功，不代表不會被騙，詐騙者常利用人性的恐懼與欲望，趁被害人脆弱時，透過宗教信仰、情感依賴及心理暗示取得信任，再以情緒操控、隔絕外界資訊等手法，讓被害人深陷其中，且逐步失去判斷能力。

王仁邦指出，企業老闆擅長經營公司、管理員工，具備一定知識及決策能力，但人的心理有不同面向，擅長商業決策，不代表面對宗教信仰、情感需求或心理壓力時，也能保持理性。即使平時精明能幹，一旦遭遇人生挫折、情緒低潮，或碰上深信的事物，仍可能成為詐騙者鎖定對象。

宗教詐騙橫行多年，即使案例屢被揭發，至今仍有人受騙。對於「文成公主案」，王仁邦推估被害人可能原本就有宗教信仰，或與詐騙者熟識，因信任而降低戒心。詐騙者則利用人們對未知的恐懼、美好生活的渴望，透過反覆暗示與情緒影響，慢慢左右被害人的想法，特別是正遭逢挫折、心理較為脆弱時，最容易受害。

另外，詐騙集團也常要求「保密」，使被害人失去與親友討論、求證機會。王說，要避免落入心理操控陷阱，關鍵是不要讓自己與外界隔絕，平時應與親友保持聯繫，遇到宗教、情感或涉及大筆金錢的要求，切勿急著決定，應向可信任的人求證。若發現親友突疏遠外界、隱瞞金錢往來，或對特定人士高度依賴，應提高警覺。