冒充神佛 自稱文成公主10年詐建商5.1億

自稱唐朝文成公主肉身的謝姓女子，向篤信佛教的女建商訛詐五億一千餘萬元，還購置藍寶堅尼Urus超跑休旅。該車今年遭法拍，以一千一百廿五萬元拍定。聯合報系資料照

謝姓女子自稱前世是「唐朝文成公主」，利用台中某知名女建商篤信佛教，謊稱要蓋廟、「佛祖有需要」，夥同女建商的賴姓女財務副理，十年來狠詐女建商五億一千六百萬元。謝女不僅買聯聚豪宅、別墅、藍寶堅尼超跑休旅，還花八千多萬元購入愛馬仕等精品，台中地檢署依詐欺等罪起訴謝女與賴女。

檢方調查，謝女（四十九歲）自稱佛祖、天尊，還是文成公主的肉身，自封法號「靜如」，以「佛祖降駕」名義，並「變換聲調」對信眾說話。謝女二○一三年因聚會而結識受害女建商，見對方篤信佛教且家人患病，展開長達十年的宗教詐騙。

檢調查出，謝女以「霧峰蓋大廟才能獲天上賜下五百億福德資糧」，要女建商分別交付三千萬元、七千四百萬元，她卻將其中二千六百萬元拿去買位於彰化的別墅，其餘買豪車、名表和名牌包。

謝女再以「佛祖需住在地氣佳之處」、「辦公室要登記在佛祖代言人名下」為由，誘使女建商砸一億六千萬元買台中七期重劃區兩間代表性豪宅，連同市政路建商辦公室，都登記在謝女名下。

謝女謊稱自己和女建商的前夫，前世分別是「唐朝文成公主、西藏松贊干布」，售地價金「須由文成公主代收」才能順遂，女建商再匯近一億元給她；謝女又以「神佛靈感可預知股市漲跌」，再騙對方一億五千多萬元，卻拿來買藍寶堅尼超跑休旅和精品。

檢方查出，謝女安排賴姓女子進入建設公司擔任財務副理，合謀詐取股款、購屋款，賴女還會在女建商起疑、猶豫時，幫腔安撫「妳應該聽佛祖的話」，導致女建商將公司股份、出資額變更到謝女名下，還付兩千萬購屋款。

謝女二○二三年再度獅子大開口，要求女建商捐獻一億六千萬元供她移民新加坡，並恫嚇若不從將遭天打雷劈，女建商這時才醒悟上當。

中檢指出，女建商畢生資產幾乎遭掏空，信仰更遭徹底踐踏，並引用大佛頂首楞嚴經「未得謂得，未證言證…惑亂眾生，成大妄語」，批謝女冒充神佛，除依詐欺等罪起訴謝女與賴女，也建請法院從重量刑。