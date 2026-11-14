獨／女建商畢生資產遭「假佛祖」掏空！檢引「楞嚴經」斥神棍成大妄語

台中謝姓女神棍利用某知名建商女董座信仰，10年來以神佛之說蠶食鯨吞她5.16億元，連公司的賴姓財務副理都成幫凶，台中地檢署依詐欺等罪嫌起訴謝、賴，更引用佛教楞嚴經「未得謂得，未證言證...惑亂眾生」，痛斥謝女成大妄語，釀女董座畢生資產遭掏空，信仰更被徹底踐踏。

謝女（49歲）2010年起自稱佛祖、天尊，及文成公主的代言人、肉身，自封法號「靜如」，對外廣募信徒，再以「佛祖降駕」、「變換聲調」方式對信眾說話，她2013年聚會認識女董座，見她篤信佛教、家人患病，10年來以神佛之說，狠詐對方現金、房地，一共高達5.16億元。

直至2023年時，謝以女董座欠佛祖福德資糧，獅子大開口向她索討1億6000元供自己移民新加坡，並稱若不從就會遭天打雷劈、死亡，更揚言「你現在做的事要切掉，你至少欠我500億元」，女董座這才驚覺受騙報案。

檢方指出，女董座10年間，交付謝女款項超過5億1600萬元，連名下3間公司股份、出資額都交付出去，畢生事業積累資產幾乎遭掏空，信仰更遭徹底踐踏，謝女詐得款項沒用於任何宗教，反而化為別墅、豪宅、藍寶堅尼跑車，以及8000多萬元的精品。

檢方認為，謝女犯後除否認，還遙控刪除、取走公司文件，至今未賠償分文，賴姓財務副理掌管女董座財務，明知謝非神佛，卻推波助瀾，利用財務專業為詐欺包裝虛偽金流，犯後刪除全部對話，依詐欺等罪嫌起訴2人，向法院求處重刑。

檢察官量刑時，特別引用大佛頂首楞嚴經，其中一句「未得謂得，未證言證...惑亂眾生，成大妄語」，謝女無任何修證卻冒充神佛，可謂經典所斥之成大妄語。

檢方說，謝女所惑亂者，非一時一事，從2013年2月至2023年2月間，長達10年利用女董座篤信佛就，自身及家人病痛徬徨無助時，先後以蓋廟積功德、霧峰建大廟、捐贈房產供佛祖居住、文成公主代收價金、造法船行佛事業、天尊常駐人間等名目，一再翻新說詞索取財物。

另外，扣除謝女已繳回財務，其犯罪所得仍有3億8436萬、股份及出資額，其中有1億6316萬元已變得2戶聯聚、1戶七期房產，另部分變得藍寶堅尼、愛馬仕及香奈兒名牌包，經法拍變價沒收現金。