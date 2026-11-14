獨／「文成公主」詐女建商5.1億！住聯聚、開藍寶堅尼 8千萬砸愛馬仕

台中謝姓女子自稱前世是「唐朝文成公主」，利用某知名建商女董座篤信佛教，謊稱蓋廟、佛祖要住地氣佳之處，10年間以神佛之詞狠詐對方高達5.16億元，用來買台中七期聯聚豪宅、彰化別墅，及1輛藍寶堅尼等，更豪擲8000多萬元購入愛馬仕等精品，檢方依詐欺等罪嫌起訴謝。

檢調查，謝女（49歲）2010年起自稱佛祖、天尊，及文成公主的代言人、肉身，自封法號「靜如」，對外廣募信徒，再以「佛祖降駕」、「變換聲調」方式對信眾說話，她2013年聚會認識女董座，見其經營公司有大筆現金，且篤信佛教、家人患病，就展開長達10年宗教詐騙。

謝向女董座佯稱「霧峰蓋大廟才能獲天上賜下500億福德資糧」，對方因而交付3000萬元、7400萬元，謝女卻將其中2600萬元拿去買彰化員林1棟別墅，其餘買豪車、名表，及20多個愛馬仕、香奈兒名牌包，絲毫未用於購地蓋廟。

謝還以「佛祖需住在地氣佳之處」、「辦公室需登記佛祖代言人名下」，「天尊需常駐人間」為由，誘使女董座砸錢買下位於七期的聯聚方庭、聯聚保和2間豪宅，連同市政路建商辦公室，一共3戶都登記謝名下。

檢方發現，謝謊稱自己和女董座的前夫，前世是「西藏松贊干布、唐朝文成公主」，且售地價金「須由文成公主代收才能順遂」，對方再匯9767萬元給她；謝事後又以「她的神佛靈感，可預知股市漲跌」，再騙女董座1億5120萬元，她卻拿錢買藍寶堅尼、愛馬仕精品。

此外，謝女還安排賴姓友人（45歲）進入建設公司擔任財務副理，2人合謀詐取股款、購屋款，賴還會在女董座流露懷疑、猶豫時，在旁幫腔稱「妳應該聽佛祖的話」，導致女董座將公司95萬股、公司出資額1280萬元都變更到謝名下，又交付2000萬元購屋款。

檢方訊時，謝女始終否認，反控遭串謀陷害，辯稱在女董座公司當特助，收受多筆款項是幫賣房地取得分潤、借貸，或是對方委任股票操盤，否認詐騙，因謝手機對話中曾向賴稱「公司被我搞倒了」、「房子都被騙走了」，謝辯稱是開完笑。

女董座證稱，謝女以「佛祖」、「財寶天王」身分，稱可替她改善家運、健康，交付1億元多元給她蓋廟，卻沒見任何工程、設計，僅有謝手繪圖，買聯聚豪宅也是她出資，實際由謝居住，沒讓謝代銷房地分潤。

檢方偵結依詐欺等罪嫌起訴謝、賴，向法院求處重刑。

謝女豪擲8000多萬元購買愛馬仕、香奈兒等精品，今年9月經偵查中變價法拍。聯合報系資料照