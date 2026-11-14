FB投資廣告成陷阱！中壢2長者遭詐面交、合計慘賠逾2581萬元

年關將近，慎防詐團「拚年終」，桃園市警察局中壢分局統計，今年10月1日至11月12日，接獲金融機構可疑通報共40件，近期更受理2起財損超過千萬元的假投資詐騙案，合計損失逾2581萬元。警方提醒，社群投資廣告及網路交友都可能暗藏陷阱，務必提高警覺。

其中，44歲吳姓女子遭遇假交友愛情詐騙，於10月27日前往國泰世華銀行中壢分行，準備提領100萬元交付對方。行員察覺提款理由有異，立即通報警方，中壢派出所警員鄒志祥、蔡岳儒到場了解，與行員共同耐心勸說，協助吳女識破騙局，成功保住100萬元，吳女也向警方及行員表達感謝。

另一起案件中，72歲李姓男子在臉書看到投資廣告，加入LINE投資群組後，依指示使用假投資網站，於10月5日至29日間，分12次面交款項，累計損失1500萬500元。詐團隨後又以提領獲利須支付手續費為由，誘使李男前往銀行貸款，所幸行員察覺異狀通報，中壢派出所警員到場揭穿騙局。警方受理後持續追查，並積極說服李男配合偵辦，於11月3日透過誘捕查獲1名張姓面交車手。

一位於11月2日報案的60歲李姓女子，也因臉書投資廣告加入LINE群組，遭誘導操作假投資平台，先後面交8次、匯款4次，損失1081萬6676元。警方已針對涉案帳戶通報警示，並調閱相關影像、追查資金流向，持續查緝涉案犯嫌。兩案均顯示，詐團透過社群廣告吸引民眾，再轉往通訊軟體及假投資平台，逐步誘使被害人交付鉅款。

中壢分局表示，統計今年7月1日至11月8日，金融機構攔阻失敗案件由去年同期50件降至8件，減少42件、下降84%；相關財損也減少1862萬餘元、下降約75%。查緝方面，今年截至11月上旬，已查獲詐欺集團14團83人，另查獲未成團案件犯嫌306名，合計查扣不法所得現金247萬446元，持續追查詐欺犯罪及不法金流。