高雄婦遭詐470萬終於醒悟　女車手落網警查她被「假男友」唆使取款

林姓女子落入假投資陷阱，面交車手3次共計470萬元，後詐團要求再交70萬才能出金終於醒悟向高市楠梓警分局報案，警方將計就計，前天中午逮獲取款姚姓女子，查出姚女也是愛情詐騙被害人，被「假男友」唆使出面取款，反倒成了嫌犯。

楠梓警分局指出，66歲林姓女子遭「假投資」詐騙，以為投資可獲取高利潤，先後面交3次累計470萬元，林女見帳面上獲利想出金，但詐團再度要求面交70萬元，林察覺異樣，向楠梓警分局加昌派出所報案，警方隨即成立專案小組偵辦。

警方將計就計，要林女假裝配合詐團，相約前天中午12時許在惠民路某賣場面交，林帶餌抄現身，警方在角落埋伏，待53歲車手姚姓女子現身取款時，當場將其逮捕。

姚女落網稱，透過臉書結識網友，對方利用甜言蜜語博取信任，雙方成為未謀面的男女朋友，男方以介紹高薪工作為由，誘騙她從事取款工作，她才幫忙收錢，警詢後依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

高市林姓女子落入假投資陷阱，面交車手3次共計470萬元，後詐團要求再交70萬才能出金報警，警方逮取款女車手。記者石秀華／翻攝