高雄援中派出所啟用5小時「開幕慶」 女報案遭詐18萬元警逮車手

因應台積電進駐及高大學區人口快速成長，高雄市楠梓警分局援中派出所11月11日上午啟用後，一名洪姓女子因落入假投資陷阱遭詐18萬，詐團要求再付15萬才能出金，洪女醒悟報警，警方當天下午以餌鈔計誘逮獲車手陳姓男子，讓員警笑稱「開幕慶賀禮」。

楠梓區因台積電等科技大廠相繼進駐，人口成長迅速，因應治安與交通需求，市府興建援中派出所暨多功能社區中心，打造結合警政服務、托嬰中心、日間照顧中心、戶政事務所及聯合里辦公室等5大機能綜合辦公大樓，並於11日上午啟用。

援中所啟用當天，家住附近的洪姓女子（53歲）到派出所報案，指日前遭詐團以投資虛擬貨幣為由，投資18萬元，因要出金，詐團要求須再面交15萬元，直覺遭到詐騙，於是向警方報案。

警方將計就計，請洪女和詐團成員約當天下午2時在大學50街附近面交，警方在附近埋伏，當場逮獲出面取款的車手陳姓男子（42歲），警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送橋頭地檢署偵辦。

高市洪姓女子落假投資陷阱遭詐18萬至剛啟用的的楠梓警分局援中派出所報案，警方計逮取款男車手。記者石秀華／翻攝