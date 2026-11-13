南部最大OTC竟是詐團洗錢水庫 雄檢起訴「金牛百匯」吸金近30億

自稱「南部最大OTC」的虛擬通貨業者「金牛百匯國際開發有限公司」，未依法向金管會完成洗錢防制法遵聲明，竟長期勾結詐騙集團，招攬車手與被害人前往面交洗錢，檢警深入追查認定該集團涉嫌籌組犯罪組織、共同加重詐欺、一般與特殊洗錢及違反商業會計法等罪嫌，經手金流高達近30億元，犯罪所得逾5490萬元，已向法院聲請宣告沒收及擴大沒收違法利得逾2.3億元。

檢方調查，「金牛百匯」由黃姓董娘擔任負責人，其子汪姓男子擔任執行長掌管冷錢包與交易所帳戶，並在全台各地設立多家分店，聘用大量員工擔任櫃檯、會計與行銷，該集團明知未取得合法幣商資格，且頻繁接觸自稱「做詐的」、「資金盤」或以假交友、假投資手法行騙的詐欺集團，不僅未予婉拒，反倒設計一套「一條龍」商業模式。

起訴書指出，金牛百匯將虛擬資產售價設定高於市價6%至10%，藉此過濾客戶並朋分暴利，同時承諾協助客戶申辦境外交易所帳戶並轉入詐欺集團錢包，提供教戰手冊指導被害人應付詢問，甚至以投放廣告、滿額贈禮、代客叫車等方式佯裝合法金融機構，掩護詐欺集團取贓。

經檢方清查，該店共配合大量假投資與假交友詐騙案，吸納並移轉鉅額犯罪所得，嚴重危害國內金融秩序。

金牛百匯也涉嫌配合車手頭規避大額通貨交易申報，並自2023年10月起為掩蓋持續違法營業的事實，制訂不依法開立發票或僅選擇性填載極低金額之不實會計憑證，藉此逃漏稅捐。

檢察官審酌黃姓董娘、汪男者對母子及其他涉案的管理階層，主導龐大犯罪組織卻無視法令，危害深重且犯後態度難認良好，建請法院從重量刑。