北市27歲教師遇假檢警「視訊筆錄」 險提領百萬面交

台北市27歲楊姓教師日前接獲詐騙集團假冒戶政事務所與刑事警察局員警來電，稱涉嫌洗錢防制法，被要求透過LINE視訊製作「假筆錄」，更要把銀行100萬元現金領出，交由專人保管，楊男疑惑不知真假至派出所詢問，經值班員警當場點破詐騙話術，成功保住百萬積蓄。

楊姓教師日前接獲詐騙集團來電，稱帳戶涉及刑案，要求領出帳戶100萬元現金交給專人保管，他認定怪異至派出所詢問，得知是詐騙後頻頻感謝員警。記者翁至成／翻攝

大同分局延平派出所警員許瑋倫日前上午獲報，楊男稱自己是教師，接獲「高雄前金戶政事務所」人員來電，被告知身分證遭盜用，名下帳戶涉及遠東商銀洗錢防制法案件。

隨後，另名詐騙集團成員假冒刑事局員警，要求楊男加入LINE好友用視訊做「線上筆錄」，且為避免名下資產遭凍結，要立刻至彰化銀行北門分行提領100萬元現金面交監管，楊男始終覺得不對勁，提款前至派出所詢問。

許員一眼識破這是典型的「假冒公署」詐騙手法，指出無論是戶政單位或檢警機關，辦案絕不會透過LINE加好友做筆錄，更不可能要民眾提領現金面交監管，楊男恍然大悟，頻頻感謝警方。

大同警方呼籲，近期假冒公務機關詐騙案件仍層出不窮，歹徒常利用民眾害怕涉及刑案的心理施壓，民眾若接獲自稱檢警、戶政或金融機構來電，提及證件遭冒用、涉入洗錢或須配合監管帳戶等關鍵字，務必保持冷靜，遵循「一聽、二掛、三查證」原則，並打165反詐騙專線或110求證。