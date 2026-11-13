快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

亞冠賽／陳克羿首局核爆→2局後變身「威能key」 王念好敲長打追平4:4

朝野有共識！育兒大禮包產假14周 留停津貼領平均投保薪資八成

聽新聞
0:00 / 0:00

北市27歲教師遇假檢警「視訊筆錄」 險提領百萬面交

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市27歲楊姓教師日前接獲詐騙集團假冒戶政事務所與刑事警察局員警來電，稱涉嫌洗錢防制法，被要求透過LINE視訊製作「假筆錄」，更要把銀行100萬元現金領出，交由專人保管，楊男疑惑不知真假至派出所詢問，經值班員警當場點破詐騙話術，成功保住百萬積蓄。

楊姓教師日前接獲詐騙集團來電，稱帳戶涉及刑案，要求領出帳戶100萬元現金交給專人保管，他認定怪異至派出所詢問，得知是詐騙後頻頻感謝員警。記者翁至成／翻攝
楊姓教師日前接獲詐騙集團來電，稱帳戶涉及刑案，要求領出帳戶100萬元現金交給專人保管，他認定怪異至派出所詢問，得知是詐騙後頻頻感謝員警。記者翁至成／翻攝

大同分局延平派出所警員許瑋倫日前上午獲報，楊男稱自己是教師，接獲「高雄前金戶政事務所」人員來電，被告知身分證遭盜用，名下帳戶涉及遠東商銀洗錢防制法案件。

隨後，另名詐騙集團成員假冒刑事局員警，要求楊男加入LINE好友用視訊做「線上筆錄」，且為避免名下資產遭凍結，要立刻至彰化銀行北門分行提領100萬元現金面交監管，楊男始終覺得不對勁，提款前至派出所詢問。

許員一眼識破這是典型的「假冒公署」詐騙手法，指出無論是戶政單位或檢警機關，辦案絕不會透過LINE加好友做筆錄，更不可能要民眾提領現金面交監管，楊男恍然大悟，頻頻感謝警方。

大同警方呼籲，近期假冒公務機關詐騙案件仍層出不窮，歹徒常利用民眾害怕涉及刑案的心理施壓，民眾若接獲自稱檢警、戶政或金融機構來電，提及證件遭冒用、涉入洗錢或須配合監管帳戶等關鍵字，務必保持冷靜，遵循「一聽、二掛、三查證」原則，並打165反詐騙專線或110求證。

大同分局延平派出所警員許瑋倫日前協助楊姓教師守住100萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
大同分局延平派出所警員許瑋倫日前協助楊姓教師守住100萬元積蓄。記者翁至成／翻攝

視訊 教師 提領 詐騙集團

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃金存摺變現200萬說詞反覆 鹿港警銀聯手成功阻詐

繳罰單領車牌要20萬現金？台中臨櫃提款說不出用途 警銀聯阻

送競選小物詐騙 單月87件、財損近2千萬

中壢警前進南亞ROTC專業大學 分局長傳授反詐觀念

相關新聞

南部最大OTC竟是詐團洗錢水庫 雄檢起訴「金牛百匯」吸金近30億

自稱「南部最大OTC」的虛擬通貨業者「金牛百匯國際開發有限公司」，未依法向金管會完成洗錢防制法遵聲明，竟長期勾結詐騙集團，招攬車手與被害人前往面交洗錢，檢警深入追查認定該集團涉嫌籌組犯罪組織、共同加重詐欺、一般與特殊洗錢及違反商業會計法等罪嫌，經手金流高達近30億元，犯罪所得逾5490萬元，已向法院聲請宣告沒收及擴大沒收違法利得逾2.3億元。

北市27歲教師遇假檢警「視訊筆錄」 險提領百萬面交

台北市27歲楊姓教師日前接獲詐騙集團假冒戶政事務所與刑事警察局員警來電，稱涉嫌洗錢防制法，被要求透過LINE視訊製作「假筆錄」，更要把銀行100萬元現金領出，交由專人保管，楊男疑惑不知真假至派出所詢問，經值班員警當場點破詐騙話術，成功保住百萬積蓄。

黃金存摺變現200萬說詞反覆 鹿港警銀聯手成功阻詐

彰化縣鹿港鎮一名婦人日前將名下黃金存摺回售，換得約200萬元現金，隔天前往銀行準備提領，卻因提領用途前後說法不一，引起行員警覺，擔心她遭詐騙集團誘騙，通報警方到場協助。經警銀聯手耐心勸說，她終於打消提領念頭，成功保住200萬元積蓄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。