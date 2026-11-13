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黃金存摺變現200萬說詞反覆 鹿港警銀聯手成功阻詐

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮一名婦人日前將名下黃金存摺回售，換得約200萬元現金，隔天前往銀行準備提領，卻因提領用途前後說法不一，引起行員警覺，擔心她遭詐騙集團誘騙，通報警方到場協助。經警銀聯手耐心勸說，她終於打消提領念頭，成功保住200萬元積蓄。

鹿港分局海埔派出所警員洪語辰日前執行查察勤務時，接獲銀行行員通報，指一名女子不久前才將名下黃金存摺回售，取得約200萬元，前一天到銀行表示要提領現金買車，隔天又改口稱因家庭規劃需要用錢，提領理由反覆，卻無法清楚說明資金用途。

行員察覺有異，擔心她可能遭詐騙集團以話術誘騙，要求提領大筆現金，再透過面交等方式交付款項，於是立即報警。洪語辰獲報後，趕抵銀行，與行員共同了解情況，並向白女說明詐騙集團常見手法，以及一旦交付現金可能造成的財產損失。

經警方與行員耐心溝通、反覆勸說，白女終於理解其中風險，決定放棄提領，成功攔阻200萬元，避免辛苦累積的財產落入詐騙集團手中。

警方提醒，詐騙集團經常以投資、購車或家庭規劃等理由，誘騙民眾提領大筆現金，甚至要求將黃金、股票等資產變現。民眾若遇到不明人士指示提領現金或變賣資產，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證。

彰化縣鹿港鎮一名女子日前將名下黃金存摺回售，換得約200萬元現金，隔天前往銀行準備提領，卻因提領用途前後說法不一，經行員與員警勸說，才打消提領念頭，成功保住200萬元積蓄。圖／警方提供
彰化縣鹿港鎮一名女子日前將名下黃金存摺回售，換得約200萬元現金，隔天前往銀行準備提領，卻因提領用途前後說法不一，經行員與員警勸說，才打消提領念頭，成功保住200萬元積蓄。圖／警方提供

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