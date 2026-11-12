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台南1至10月假網拍3149件居冠 市警局推限量卡娜赫拉小動物組合包防詐

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市今年1至10月受理詐騙案，以假網路拍賣3149件最多；若按財損計算，則以假投資造成21億5568萬5486元最高。台南市警察局配合雙11網購熱潮，與防詐軟體Whoscall合作推出網購詐騙辨識活動，提醒民眾留意假賣家引導聯繫「客服」、要求操作網路銀行的手法。

市警局統計，今年1至10月詐騙件數前三名依序為假網路拍賣3149件、假投資1978件、一般購物詐欺1152件。財損前三名則是假投資21億5568萬5486元、假冒機構公務員5億7754萬4626元，以及假網路拍賣3億3420萬6354元。

警方指出，假網拍最常見案例是被害人在臉書、Instagram或Threads看到販售、贈送物品貼文，對方稱可透過超商寄件平台或宅配交易，並傳送下單連結。被害人點入後，頁面卻顯示未開通金流、未完成實名認證或未簽署交易協議，要求聯繫客服；假客服再以「驗證」為由，指示轉帳或購買遊戲點數。被害人照做後未收到商品，才發現受騙。

市警局表示，11月在Whoscall應用程式設置「防詐快訊」及「防詐隨堂考」，介紹網購詐騙話術，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）；警方實體宣導活動也提供Whoscall進階版兩個月試用序號，11月下旬另將在市警局臉書專頁抽出雙人方案三個月試用序號。

市警局長林國清提醒，網購時若有人以金流或身分認證為由，要求操作網路銀行、轉帳或購買點數，應先停止操作，撥打165或110查證。

市警局表示，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）。圖／警察局提供
市警局表示，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）。圖／警察局提供

市警局表示，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）。圖／警察局提供
市警局表示，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）。圖／警察局提供

市警局表示，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）。圖／警察局提供
市警局表示，民眾參加線上答題可抽限量50組的卡娜赫拉小動物防詐組合包（包括袋子、貼紙、手環、L夾）。圖／警察局提供

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