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冷氣安裝師傅當車手提領累計366萬元 被判48罪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

廖姓男子擔任詐欺團集擔任取款車手，從21名被害人匯款到人頭帳戶中提款累計366萬多元，每筆提款可獲5%報酬。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，48罪，各處有期徒刑1年3月。

判決書指出，詐團佯裝網路買家、刊登貸款廣告、盜用LINE帳號急需借錢、佯稱可投資電商獲利、佯稱加油卡遭盜刷、佯稱中獎須先繳費，誘騙被害人匯款後再誆稱帳戶被凍結、必須儲值等，要求對方辦理手續解開，被害人各匯出2400元至15萬元到指定帳戶，廖男接受詐團指示前往提款交給上手或另匯到詐團帳戶，製造金流斷點。

柯姓等被害人覺察遭詐，21人提起告訴，合計損失金額366萬6072元，警方循線逮捕柯男，而柯男另涉幫助犯三人以上共同詐欺取財犯行，均已被台中地方法院判處罪刑確定，彰化地檢署檢察官偵辦認柯男被21人提告，非台中地院判決效力所及，因此彰化地院審理。

彰化地院審酌，柯男加入詐團而為本案犯行，所為實不足取，再審酌詐團已嚴重危害交易秩序與社會治安，復參柯男擔任提款車手的工作，造成被害人受有財產上損失，亦使偵查犯罪機關事後追查賊贓款及詐團主謀成員困難，自應嚴予非難，又考量柯男犯後坦承犯行，尚未賠償被害人損失等犯後態度，暨自述智識程度、從事冷氣安裝、家庭經濟及生活等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。可上訴。

柯姓冷氣安裝師傅擔任詐欺集團車手，被彰化地方法院判處48罪，各處有期徒刑1年3月。記者簡慧珍／攝影
柯姓冷氣安裝師傅擔任詐欺集團車手，被彰化地方法院判處48罪，各處有期徒刑1年3月。記者簡慧珍／攝影

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