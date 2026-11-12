房屋裝修好就搬至中國共度餘生？台南婦要匯款幫網友付修繕費警急攔阻

55歲孫姓婦人透過網路結識一名自稱住在中國的男網友，雙方用微信APP聊天，從未見過面；對方聲稱房屋快要裝修好，到時婦人可以過去一起住，共度餘生，要求她協助5萬9364元修繕費用。孫婦昨天上午到銀行準備匯款，行員察覺有異報警，經警銀勸說才打消念頭。

台南市警第三分局表示，孫姓婦人昨天上午10時許到海佃路一段的銀行，表示要匯款5萬9364元給網路認識的友人，作為房屋修繕費；行員關懷詢問後，發現兩人從未實際見面，擔心她遇上網路交友詐騙，通報海南派出所協助，所長毛奇揚與警員李玉婷、張浚騰到場了解。

孫婦並未提供與對方的微信對話紀錄，僅表示透過網路交友找對象，等網友房屋弄好就要搬去中國一起住；毛奇揚與行員向她說明，曾有詐騙者以「先匯錢才能見面」等理由，要求網友支付費用，並舉類似遭詐損失慘重案例反覆勸說。讓孫婦最後決定不匯款。

分局提醒，網路認識但未曾見面的對象若要求匯款支付修繕等費用，應先查證，遇有疑慮可撥打165反詐騙專線或110求助。

孫姓婦人透過網路結識一名自稱住在中國的男網友，對方聲稱房屋快要裝修好，到時婦人可以過去一起住，要求她協助5萬9364元修繕費用。圖／民眾提供