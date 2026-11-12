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詐團收款還找被害人合影 假股市名人投資騙走14人5500萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心破獲假投資詐騙集團，詐團假冒知名股市名人，打出AI產業熱門話題，在社群媒體及通訊軟體招攬民眾加入投資群組，再以人頭帳戶營造獲利假象，誘騙被害人不斷加碼投資，甚至收款車手還與受騙人合影博取信任。警方查出，該集團詐騙14人，得手5500多萬元，陸續逮捕20人。

警方調查，詐騙集團先透過社群媒體、通訊軟體接觸被害人，假冒股市名人杜金龍、李蜀芳，以教導投資股票手法，降低民眾戒心，再引導加入假投資群組、登入假投資網站註冊會員，並利用人頭帳戶製造投資獲利假象，讓被害人誤信投資確實有賺錢，進而大幅提高投資金額，直到無法領取獲利款項，才發現遭到詐騙。

警方表示，該集團鎖定當前熱門的AI產業話題，進一步祭出「飢餓行銷」手法，刻意營造投資產品炙手可熱的假象，宣稱若未搶先投入AI研發，恐錯失未來獲取高額報酬的機會，藉此製造投資急迫感，誘使被害人掏錢。

詐團成員為進一步取信被害人，甚至在收款時主動提出與被害人合影，藉由看似親切、公開的互動降低被害人防備，讓被害人更相信投資管道具有可信度。

刑事局南部打擊犯罪中心自今年8月起發動3波查緝行動，陸續逮捕涉嫌擔任詐團「收水頭」的黃姓男子（22歲）和車手孫姓男子（28歲）等20人，並查扣手機、SIM卡、金融卡、存摺帳戶、車輛、現金及收據等證物。警方統計，該集團從去年10月至今年8月遭查獲前，已騙走14名被害人5500多萬元。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方查獲詐團車手，查出詐團假股市名人騙人，車手還與被害人合影博取信任。記者林保光／翻攝
警方查獲詐團車手，查出詐團假股市名人騙人，車手還與被害人合影博取信任。記者林保光／翻攝

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