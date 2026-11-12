繳罰單領車牌要20萬現金？台中臨櫃提款說不出用途 警銀聯阻

台中市六旬江姓婦人，本月6日向姐姐借了20萬元，到銀行準備臨櫃全數領出現金，聲稱要繳罰單、重新領回機車車牌。行員察覺有異報警，警方到場後發現，她始終說不清楚現金的實際用途，提款金額也從20萬元改口成「至少10萬元」。警方與行員擔心她遭詐騙，耐心勸說，她最後打消提款念頭，保住20萬元。

第六警分局何安所員警6日巡邏時，接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，欲臨櫃提領20萬元，立即趕往現場了解。

警方了解，江女先前因無照駕駛遭警方舉發，機車車牌被繳回監理機關。她向姐姐借款20萬元，匯入自己的帳戶後準備提領，說是要支付領牌的相關費用。不過，車牌遭扣與提領大筆現金的必要性明顯有落差，江女也不願進一步說明真實用途，讓警方提高警覺。

為避免江女蒙受財產損失，員警與行員耐心關懷勸說，並提供相關詐騙案例供她參考，提醒她務必審慎確認款項用途，切勿一時心急就交付財物。經持續勸導，江女暫時打消提領現金的念頭。

第六警分局提醒，民眾若遇到涉及罰單、車牌或其他行政程序的疑問，應先向相關主管機關查證，切勿輕信不明說詞。