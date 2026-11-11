保險業務拚業績竟「一條龍」助冒名投保 吸金要犯被扣押才驚被衝康

男子驚覺自己遭冒名投保2張人壽保單，憤而提告請求確認保險契約不成立。示意圖／Ingimage

假藉投資馬來西亞房產吸金近9億的台籍主嫌李牧耘，過去在協助詐團行騙之際竟也被「衝康」，遭前女友冒名投保富邦人壽2張保單，直至被法院扣押時才驚覺有異。台北地院審理，李前女友進而供出保險業務「一條龍」服務，甚至暗助她在李不知情的情況下，成功更改受益人。

檢警先前偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團，該集團宣稱擁有馬國多家知名星級酒店，誆以高利息、高報酬等話術招攬投資，同時勾結紫洣科技老闆李牧耘，於國內架設網站對接收受投資款，並將款項匯至海外帳戶隱匿不法所得，違法吸金近9億元。

李官司纏身，除刑事部分一審遭判刑8年6月外，另遭多名受害人提民事訴訟求償，金額動輒百萬起跳，甚至高達近千萬，部分經法院判賠。

李2024年間遭法院強制執行，名下1張富邦人壽保單「醫帆風順」被扣押。離奇的是，他竟才驚覺自己遭冒名投保2張富邦人壽保單，憤而提告請求確認保險契約不成立。

李強調，他從未向富邦人壽表達投保意願，也沒有親自或授權他人簽署相關文件，保險契約無從成立。他調查發現，這2張保單應是由前女友以他名義投保，並繳交歷次保費，他本人均未經手。

富邦人壽則否認，保單在2019年辦理受益人變更，公司致電照會時曾有一名男性接聽，且就李個資對答如流，並確認是本人，因此認為李應知情，授權前女友協助投保。

對此，李前女友到庭作證坦承，她起初遇富邦人壽宋姓業務員衝業績，有先幫自己及女兒投保。後來業務仍稱業績不夠，詢問她能否幫小孩父親也買張保單，進而承諾若私下幫李簽名並繳納保費，日後會協助將受益人更改為母女倆。

李前女友回憶說，保單被強制執行後她曾找上宋姓業務員，但因對方無力處理，後續改由公司主管與她聯繫。她表示，公司主管曾請她「不要把此事說出去」，同時答應可協調退還保費但未果，才無奈告知李循訴訟處理。

至於更改受益人時，公司稱曾打電話照會一名男性。李前女友也坦言，該次是宋姓業務員事前通知照會時間，她先將李的基本資料都抄寫在紙上，再找來認識的學弟接聽照念回答，並非李本人。

北院審酌，由於保單聯絡資訊均留李前女友的電話及住址，且長期由女方繳費，李前女友也在明知保單被法院扣押已無法變動的情形下，仍堅稱李不知情，而讓自身陷入恐遭刑事追訴的危險，足以證明本件保單確實為李前女友與業務謀議冒名投保。

北院認為，壽險公司雖稱李與前女友有聯繫，但仍不足以證明李知情並授權女方投保，一審判李與富邦人壽間2張保險契約不存在。可上訴。