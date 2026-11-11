7旬婦聽信投資高獲利欲領234萬買黃金交付 警苦勸是詐團洗錢伎倆

72歲吳姓婦人透過LINE認識自稱投顧老師的女子頭像帳號，對方介紹股票，聲稱可以高額獲利，吳婦信以為真，準備配合指示投入234萬元存款購買黃金，讓對方到家裡收取；昨天中午她到銀行領款，行員察覺有異報警，警方說明是常見假投資詐騙及洗錢手法，她才打消投資念頭。

台南市警第二分局指出，南門派出所警員鄭育昇、黃瀚緯昨天中午接獲中西區府前路一間銀行通報，指吳婦要提領積蓄疑似遭詐騙，立即趕往了解；警方詢問得知，吳婦透過LINE認識一名帳號自稱「陳雅婷」的投顧老師，對方主動介紹股票，宣稱可高額獲利。

該名人士向吳婦聲稱可以先行認購股票，之後再安排人員到住家收取款項，並建議用黃金認購最划算；吳婦相信說詞，準備投入自身存款共234萬元，到銀行提領現金，再到銀樓購買黃金，作為後續交易使用，行員察覺異常，通報警方。

警方說明，詐團經常透過通訊軟體假冒投資老師或專業投顧，以股票認購、高獲利等話術誘使民眾投入資金，再安排不明人士到府收款，規避金融機構及警方查緝；要求被害人購買黃金交付，則是為了方便洗錢。

經員警耐心分析詐騙手法及風險，吳婦驚覺險些受騙，當場放棄領款，打消投資念頭。分局呼籲，勿因網友宣稱股票高獲利、保證獲利，就輕易交付款項，尤其要求購買黃金、安排到府收款，更應提高警覺；遇可疑投資邀約，可撥165反詐騙專線查證。

無獨有偶，黃姓婦人接獲自稱電信業者人員來電，指個資遭冒用申辦門號，隨後又有假警察接續聯繫，聲稱涉及刑事案件，要求配合「財產監管」；昨天黃婦到台南市警第三分局海南派出所求助，警員廖紹佑、劉奕廷了解查證後戳破假冒機構、公務員詐騙手法，保住她帳戶內9萬5000元。

黃姓婦人接獲自稱電信業者人員來電，指個資遭冒用申辦門號，隨後又有假警察接續聯繫，聲稱涉及刑事案件，要求配合「財產監管」。記者袁志豪／翻攝