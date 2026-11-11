網購牛奶遭詐154萬！騙她害賣家帳戶凍結 高鐵置物櫃交保證金

詐騙集團假網路拍賣，宣稱買家操作錯誤，導致賣家銀行帳戶被凍結，以解除為由騙錢；蕭姓女子上網買牛奶，依指示透過高鐵站置物櫃交付現金、操作網路銀行轉帳，損失154萬元。今是雙11購物節，刑事局提醒民眾不私下交易、不點不明連結、不依指示寄物。

警方調查，蕭姓女子上月瀏覽TikTok欲購買光泉牛奶，加入LINE好友聯繫，對方使用「好康生活館I蝦皮賣場」帳號暱稱，表示要透過蝦皮購物交易，傳來假冒蝦皮的網路連結，蕭點擊後填輸電子郵件、電話號碼等資料。

對方稱有「買一送一」優惠活動，蕭轉帳269元到對方指定帳戶，想買一箱牛奶，對方卻稱未收到款項，因蕭操作錯誤，導致銀行帳戶遭凍結，必須支付與帳戶餘額相同金額的保證金，才能解除凍結。

蕭依指示在高鐵置物櫃「OWLocker智慧型置物櫃」放置3筆共147萬元現金、操作網路轉帳2筆共7萬元，聯繫不上對方驚覺遭詐報案。

刑事局表示，詐團利用TikTok、臉書、IG，刊登民生用品、3C產品廣告，開價極低，要求加LINE聯繫，離開官方電商平台私下交易，無任何保障；聲稱透過不明程式、自動刷單、儲值任務，穩賺不賠或獲取高額回饋，百分之百是詐騙。

刑事局指出，電商與金融機構絕不會以「操作錯誤」、「帳戶凍結」為由，要求民眾前往高鐵、火車站的置物櫃寄放現金。

刑事局提醒，民眾購物應選擇商譽良好的電商，全程在平台內建系統完成交易，遇到宣稱帳戶出問題等可疑情況，立即掛斷電話，撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。