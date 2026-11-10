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台南6旬婦欲領3萬美元現金到美國找兒子？誤入詐團陷阱還配合編詞騙警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

60歲邱姓婦人昨天到台南市中西區銀行欲提領3萬美元現金，先說要到美國找兒子，又稱日常生活使用、家族旅遊，卻答不出出國日期及旅遊地點；行員察覺有異報警，警方經她同意查看手機，發現她加入數個投資群組，與行員共同勸說，讓她打消提款念頭，保住存款。

台南市警第二分局指出，昨天下午3時許，民權派出所副所長陳科志、警員郭冠巖執行巡邏勤務，接獲民生路上一間銀行通報，指邱姓婦人疑似遭詐騙，正準備提領3萬美元，立即趕往了解。

警方詢問，邱婦起初向行員表示，提款是為了「到美國找兒子」，之後又改稱「日常生活使用」、「家族旅遊」，但進一步問她何時出國、準備到哪些地方旅遊，她卻無法清楚說明，前後說詞矛盾。

經邱婦同意，員警檢視她手機內的LINE，發現加入數個「投資群組」，研判她遇上假投資詐騙，當場說明詐團常見手法，提醒詐騙集團常要求被害人前往銀行提領現金，並事先教導以出國、生活開銷或旅遊等理由，應付行員及警方關懷提問，藉此隱瞞款項真正用途。

員警與行員耐心分析詐騙案例及風險，勸說邱婦不要貿然提款，她才驚覺落入圈套，當場取消提款，成功攔阻3萬美元；分局長施衣峯呼籲，投資應循正當管道，勿輕信通訊軟體或網路上標榜高獲利的投資群組及資訊，遇到可疑情況可撥165反詐騙專線查證。

60歲邱姓婦人昨天到台南市中西區銀行欲提領3萬美元現金，先說要到美國找兒子，又稱日常生活使用、家族旅遊。圖／警方提供
60歲邱姓婦人昨天到台南市中西區銀行欲提領3萬美元現金，先說要到美國找兒子，又稱日常生活使用、家族旅遊。圖／警方提供

詐團 台南 美國

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假網拍詐騙暴增！冒充客服要求認證 競選小物也成劇本

政府加強防制詐騙，今年1至7月詐欺案較去年同期下降，其中假投資減少5成3，成效最顯著，但假網路拍賣暴增6成8，令人憂心。刑事局分析，詐騙集團上網謊稱販售商品或贈送最夯的熱門零食、農產品、3C產品、結緣品、演唱會門票等，傳送假冒超商、物流網路平台網址要求填資料，顯示交易失敗，然後，再假冒平台或銀行客服，以帳戶、金流、實名制等認證為由要求轉帳，這類「假冒客服金流驗證」手法正快速竄升。 警方指出，假網拍財損較假投資低，但件數驚人，年輕人習慣上網購物，愈來愈多年長者也開始網購，容易中招，被害人數多，詐團甚至利用年底九合一選舉當話術，謊稱贈送競選小物行騙，民眾要提高警覺。

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