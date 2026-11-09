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假冒石崇良寄信要求成立LINE群組 衛福部：假的！

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

詐騙猖獗，衛福部石崇良也被冒用。衛福部晚間發出最新消息指出，近期發現，有不明人士冒用部長石崇良名義，寄送電子郵件等其他方式聯絡民眾。衛福部提醒，部長石崇良不會透過Gmail、Yahoo或其他非衛福部官方郵件發送訊息給民眾，也不會私下聯繫民眾。若有收到相關可疑資訊，務必提高警覺，以免個人資料、帳號或財務資訊遭到不法人士利用。

衛福部表示，近期有民眾反映，接獲不明人士冒用部長石崇良的名義，透過「@gmail.com」信箱的電子郵件或其他方式聯絡。如在信件中請對方協助建立LINE工作群組，但不需要加入其他人員，完成後再將群組QR Code回信，以利建立後續聯繫管道，不排除可能透過此種方式取得收信人的LINE聯繫方式與個人資料，意圖不法。

衛福部表示，民眾若接到可疑電話、簡訊或網路訊息，記得先查證再行動；有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。目前衛福部尚未報警處理。

衛福部表示，近期有民眾反映，接獲不明人士冒用部長石崇良名義，透過電子郵件或其他方式聯絡，呼籲民眾若有收到相關可疑資訊，務必提高警覺。聯合報系資料照
衛福部表示，近期有民眾反映，接獲不明人士冒用部長石崇良名義，透過電子郵件或其他方式聯絡，呼籲民眾若有收到相關可疑資訊，務必提高警覺。聯合報系資料照

衛福部表示，近期有民眾反映，接獲不明人士冒用部長石崇良名義，透過電子郵件或其他方式聯絡，呼籲民眾若有收到相關可疑資訊，務必提高警覺。圖／衛福部提供
衛福部表示，近期有民眾反映，接獲不明人士冒用部長石崇良名義，透過電子郵件或其他方式聯絡，呼籲民眾若有收到相關可疑資訊，務必提高警覺。圖／衛福部提供

石崇良 衛福部 群組

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