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中壢警前進南亞ROTC專業大學 分局長傳授反詐觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市中壢警分局長林鼎泰率宣導團隊前往國防部南亞ROTC儲備軍官訓練團專業大學舉辦「校園防詐宣導」專題講座。圖：警方提供

為強化青年學子防詐免疫力、防範校園詐騙案件發生，桃園市中壢警分局長林鼎泰率宣導團隊前往國防部南亞ROTC儲備軍官訓練團專業大學舉辦「校園防詐宣導」專題講座，透過剖析學生族群受詐態樣與真實案例，提升青年學子之防詐警覺，共同築起堅實校園防詐防線。

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桃園市中壢警分局長林鼎泰。圖：警方提供

中壢警方分析學生受害態樣指出，學生受詐財損超過六成集中於「網路購物詐欺」與「色情應召詐財」兩大類，合計占62.83%，其中網購占41.32%、應召占21.51%，相當於每100元學生受詐財損中，即有近63元來自這兩類手法；此外，學生接觸涉詐訊息的社群管道以Threads 129件最高，其次為Facebook 41件及Instagram 9件等主流社群平台，顯示詐騙集團已全面鎖定青年常駐之社交平台進行滲透誘騙。

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警方強調詐團多利用社群交友建立期待，再以「保證金、驗證身分、完成任務」為由索款，若被害人遲疑便出言恐嚇。圖：警方提供

宣導會中，林鼎泰以轄內真實案例警惕學生，有民眾在社群購買蛋黃酥，遭詐團以「未完成實名認證、帳號即將凍結」為由催促操作網銀及購買遊戲點數，損失逾103萬元，亦有學生協助家人在二手平台出售除濕機，反遭假買家以「金流未開通」誘騙，接獲假客服要求轉帳驗證甚至索取金融卡，險遭二次危害，針對色情應召詐騙，警方強調詐團多利用社群交友建立期待，再以「保證金、驗證身分、完成任務」為由索款，若被害人遲疑便出言恐嚇。

中壢分局長林鼎泰今日強調，ROTC學生身為未來的國軍幹部，除保家衛國外，更需具備敏銳的防詐警覺，購物凡涉及「要求操作網銀或ATM、無卡提款、金流驗證、購買點數」均為典型詐騙手法，切勿聽信陌生指示點擊不明連結或交付金融卡帳號密碼，遇可疑情事務必遵守「一聽、二掛、三查證」原則，先停下腳步查證官方管道，或撥打165反詐騙諮詢專線及110報案，守護個人財產安全與軍旅前途。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警前進南亞ROTC專業大學 分局長傳授反詐觀念

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