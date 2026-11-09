小額網貸變無底洞 台中港尾里長家人匯近200萬 中檢出手了

台中市西屯區港尾里長楊忠義家人網路借款，實拿僅4200元，2個月內卻遭恐嚇催討匯出近200萬元。台中地檢署今表示，檢察長洪家原高度重視，已指派檢察官洪佳業，指揮第六警分局全力偵辦，強調絕不容忍以暴力、恐嚇逼債牟取暴利，涉不法者必依法嚴辦。

台中地檢署表示，針對媒體報導里長家屬借款遭索討鉅額款項一事，已立即指派專責檢察官指揮警方偵辦，全面釐清案情。中檢強調，對於以暴力、恐嚇等不法手段逼迫民眾償債者，必將嚴查究辦，絕不寬貸。

楊忠義8日在臉書公開此事，指家人透過網路小額借款廣告借貸7000元，扣除費用後實拿4200元，對方隨即連環催款。他擔心家人安危，起初代為還款息事寧人，未料對方不斷加碼，直到察覺匯款筆數異常、回頭結算，才驚覺已匯出近200萬元。

他說，對方除騷擾電話不斷、恐嚇親友，還多次冒用里長名義訂餐送至服務處，連累無辜店家，呼籲政府正視打詐問題。

第六警分局已成立專案小組，協助蒐集借貸契約、匯款紀錄及通訊對話等事證，針對涉案平台、通訊紀錄及金流溯源追查，釐清是否涉及詐欺、恐嚇取財等罪嫌；該案涉及多家網路借貸平台及多筆交易。考量當事人持續遭騷擾威脅，警方也將持續關懷並提供安全協助。

警方統計，今年截至9月30日已破獲詐欺案1563件，呼籲民眾勿輕信來路不明的網路借貸資訊，不點擊不明連結、不與可疑帳號聯繫，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。