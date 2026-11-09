借7000被逼匯近200萬！里長家人陷網貸詐騙 警專案追查

台中市西屯區港尾里里長楊忠義的家人在網路借款7000元、實拿僅4200元，卻在詐騙集團連環催討與恐嚇下，2個月內被迫匯出近200萬元，騷擾至今未停。台中市第六警分局已成立專案小組，針對涉案平台、通訊紀錄及金流溯源追查，釐清是否涉及詐欺、恐嚇取財等罪嫌。

港尾里長楊忠義昨日在臉書公開此事，指家人日前透過網路小額借款廣告借貸，對方隨即連環催款；他擔心家人安危，起初代為還款息事寧人，未料對方食髓知味不斷加碼，直到察覺匯款筆數異常、回頭結算，才驚覺已匯出近200萬元。

他說，詐團除騷擾電話不斷、恐嚇其親友，還多次冒用里長名義向店家訂餐送至服務處，連累無辜店家。呼籲政府正視打詐不足問題，並喊話若有金錢爭議應循法律程序解決。

第六警分局表示，獲報後立即派員了解，協助蒐集借貸契約、匯款紀錄及通訊對話等事證，依法受理偵辦；該案涉及多家網路借貸平台及多筆交易，將依具體事證依法究辦。考量當事人持續遭騷擾及言語威脅，警方也將持續關懷，適時提供安全協助。

警方統計，今年截至9月30日已破獲詐欺案件1563件，呼籲民眾勿輕信來路不明的網路借貸資訊，不點擊不明連結、不與可疑帳號聯繫，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。