送競選小物詐騙 單月87件、財損近2千萬

九合一選舉倒數，詐騙集團上網假冒競選小物廠商或候選人支持者，謊稱販賣或贈送競選小物，再假冒超商、物流網路平台或銀行客服人員，以認證為由，騙民眾轉帳或提供無卡提款、電子支付，刑事局統計上月受理八十七件、財損一九一一萬元，提醒民眾要謹慎。

警方指出，高雄市一名女教師在Threads看到免費分享競選小物的貼文，內容指只需支付四十元運費，她依指示點擊對方傳來假冒「全家好賣市集」的網路連結，被告知須完成實名認證，對方稱帳戶遭凍結，哭訴「一家人生活費都在這個帳戶」，要求盡速處理，她在假冒銀行專員的引導下，操作多家網路銀行帳戶，短短六小時轉帳卅二筆共一三九萬元。

一名七旬長者為免費領取「競選雨傘」，以為只要支付六十元運費就能拿到，遭詐團假冒客服誘導掃描對方提供的支付寶QR Code，並產生無卡提款QR Code給詐團，兩天完成卅一筆轉帳、無卡提款及扣款交易，損失九十二萬元。另有民眾因購買競選小物，遭假客服以「完成認證，平台會自動沖正退回」等話術誘騙，網路轉帳廿六筆共一六五萬元。

警方分析，近兩個月選舉相關詐騙案財損二○一五萬元，其中詐騙集團假冒超商客服及金融專員，以帳戶凍結、金流驗證等理由，誘騙民眾操作網銀、無卡提款或掃描QR Code，利用複合式詐騙手法，以免費贈品訊息演變成高額詐騙陷阱。

刑事局表示，詐團趁選舉熱潮行騙，這類競選小物「假實名認證」詐騙增加，民眾正常交易無須操作網銀認證，遇可疑連結或金融驗證要求應立即停止。