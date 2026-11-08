家人借4200元…中市里長陸續還近2百萬元還沒完 立委代報案

台中市西屯區港尾里長楊忠義今在臉書貼出家人遭詐騙，以至他為了擔心家人安危，希望事情早點解決，沒想到陸續已匯出近 200 萬元，事情都未獲得解決，而且連他的親友都還不斷遭到電話和亂訂飲料等的騷擾，以至他選擇公開此事，鄉親如有里民服務事項，請優先透過 LINE 與他聯繫。

市警六分局證實，昨天曾接到立委廖偉翔協助代為報案，經員警前往了解後，目前請楊里長蒐集相關事證後到警分局正式報案，警方再受理偵辦。廖偉翔說，楊里長願意公開此事，值得社會警惕，也希望警方全力破案。

楊忠義在臉書上說，他的家人日前透過網路上的小額借款廣告借了7千元，實際只收到 4200 元。後來，對方一再聯絡他，每次都催他匯一小筆錢。他當時因擔心家人，只想著先幫忙還，希望事情早點解決。沒想到匯了一筆，對方又來催下一筆。直到發現匯款的筆數多得不尋常，回頭一算，短短兩個月已經陸續匯出近 200 萬元。這筆錢讓家裡承受很大的經濟壓力，他也才意識到，遇上了詐騙。

直到現在，騷擾電話還是一直打來，連身邊的親朋好友也接連遭到騷擾、恐嚇。最近，對方還多次冒用他的名義訂飲料、訂餐點，叫店家送到服務處，連店家也被牽連進來。

他說，真的想拜託詐騙集團高抬貴手，不要再騷擾他和他的家人。也請停止恐嚇、騷擾他的親朋好友，別再冒用他的名字訂餐，並已向市警第六分局及調查局報案，會配合後續調查。如有人主張與他的家人有借貸或其他金錢往來，請備妥相關資料，正式提出。

楊忠義說，他願意把這件事說出來，是因為他相信，社會上還有許多人跟他一樣，一接到催款，第一個念頭就是家人會不會出事。只想趕快幫家人解決，卻在一次又一次的催促下，一筆又一筆地匯錢，最後讓全家付出沉重的代價。如果你或家人也遇到反覆催款或威脅，請盡早告訴信任的人，一起查證、求助。

而且他要沉痛地呼籲，政府現在的打詐作為還遠遠不夠，請政府加快查處網路上的不法借貸廣告，讓民眾一收到催款或威脅，就知道可以找誰查證、找誰求助，讓相關單位及早介入。對剛成年、還在就學的年輕人，也要加強金融教育，讓他們遇到問題時敢開口、找得到人幫忙。我不希望再有家庭像他們一樣，直到錢一筆一筆匯出去了，才發現自己落入詐騙陷阱。