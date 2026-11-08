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選前「贈送競選小物」詐騙案頻發 10月共87件總財損破千萬
高雄一名女教師誤信網路「贈送競選小物」貼文遭詐139萬元。刑事局指出，詐欺集團利用選前氛圍以「實名認證」、「帳戶解凍」等話術行騙，10月就有87件，總財損達1911萬元，民眾不可不慎。
警方指出，該名女教師在社群軟體Threads上看到「免費分享競選小物」貼文，信以為真，以為只需要支付40元運費，就能獲得競選小物。
她依指示點擊「全家好賣市集」交易連結，並完成實名認證，假賣家卻傳訊稱帳戶遭凍結，「全家人生活費都在這個帳戶，要求女教師處理，該女在假銀行專員引導下操作多家銀行帳戶，約6小時內完成32筆網路轉帳交易，遭詐139萬元。
此外，有民眾因購買競選小物遭假客服以「完成認證，平台將自動沖正退回」等話術誘騙，連續網路轉帳26筆，損失165萬元；另有70多歲長者為領取「免費競選雨傘」，因60元運費落入假客服圈套，2天內完成31筆轉帳、無卡提款及扣款交易，損失92萬餘元。
警方分析，詐團利用複合式詐騙手法，以免費贈品訊息誘騙民眾，最後演變成高額詐騙陷阱。近2月選舉相關詐騙案財損達2015萬餘元。
其中，10月份假贈送競選小物詐騙案共87件，財損達1911萬元。這87案皆以「實名認證」話術，結合假客服、假金融專員等，以帳戶凍結、金流驗證等理由，誘騙民眾操作網路銀行、無卡提款、掃描QR Code支付等。
警方提醒，正常交易無須操作網銀進行認證，遇可疑連結或金融驗證要求應立即停止，並撥打165專線或至「165打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw）查證。
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