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經長在T台與名主持人吵架為買股票？經部：假的！這是詐騙
經濟部8日發布聲明指出，有人假冒某T台宣稱龔明鑫部長和某人吵架為買股票？！經濟部表示，這是詐騙。請民眾勿轉、勿輕信。
經濟部提醒，政府不會透過網路新聞或社群平台推薦股票或教投資，也不會邀請民眾加入投資群組。看到來路不明的投資訊息，尤其是假借政府官員、新聞媒體名義推薦投資的內容，務必提高警覺。
經濟部呼籲民眾，不點擊不明連結、不輕易提供個資、不隨意匯款投資。
經濟部表示，有人假冒某T台宣稱龔明鑫部長和某人吵架為買股票，該台新聞台也發布發澄清聲明，說明沒有這件新聞。
該新聞台聲明如下：近日本公司接獲民眾反映，網路上出現以標題「TVBS直播爆醜聞：部長節目現場失控發飆」的假冒新聞報導，內容偽稱出自TVBS《少康戰情室》節目，並捏造經濟部長龔明鑫、主持人趙少康及來賓謝震武於節目中討論名為「晟盈源」的AI投資平台，宣稱只需投入新台幣6,500元，即可獲得每月高額收益，藉此誘導民眾註冊帳號及投入資金。經查證，該報導內容及相關對話均為不實捏造，並非TVBS實際播出之節目內容。不肖人士刻意冒用TVBS節目及相關公眾人物名義，偽造新聞畫面與報導內容，藉此包裝假投資平台，企圖騙取民眾個人資料及金錢。
經濟部表示，請大家提醒親友小心詐騙。有疑慮就撥打165反詐騙專線查證，別讓詐騙集團有機可乘。
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