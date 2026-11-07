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買微波爐竟遭海外扣款5筆 假宅配認證QR Code藏詐騙陷阱

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

網路買微波爐，竟莫名替別人支付海外購物款！南部一名范姓女子今年6月在臉書購買微波爐，賣家聲稱透過黑貓宅急便貨到付款，卻提供假連結要求實名認證，女子依指示加入客服LINE，再用網路銀行及行動支付掃描對方提供的QR Code，沒想到帳戶接連遭跨境扣款5筆。刑事警察局今天揭露這種新興詐騙手法，提醒民眾小心。

刑事局指出，范女6月中旬在臉書向賣家購買微波爐，對方表示可透過黑貓宅急便貨到付款，並傳送連結供她填寫資料。不料，范女填完資料後，網頁卻顯示「未完成實名制認證」，要求聯繫線上客服，並提供LINE帳號連結。

范女加入客服LINE後，對方聲稱必須配合網路銀行進行財務驗證，才能完成交易，隨後傳送QR Code，要求她開啟手機網路銀行及電子支付App掃描。范女以為只是確認身分，依照指示操作，沒想到竟接連遭到扣款。

警方調查，詐團提供的根本不是身分驗證碼，是境外購物平台產生的付款QR Code。范女透過網路銀行掃描後，遭扣款兩筆，交易明細顯示「E跨境購」；另以綁定郵局帳戶的支付工具掃碼，又遭扣款三筆，交易紀錄顯示「支付寶」（Alipay），總計五筆跨境交易，范女察覺異常才驚覺受騙，趕緊報警。

刑事局表示，詐團利用淘寶等境外購物平台，在購買商品時選擇海外付款方式，取得付款QR Code，再將付款碼偽裝成實名認證或金流驗證碼，傳給被害人掃描。民眾以為是在配合客服完成認證，實際上卻可能替詐團支付海外購物款，讓歹徒藉此取得商品或轉移犯罪所得。

警方提醒，正常物流配送不會要求民眾透過LINE客服進行金流認證，更不會要求掃描付款QR Code才能完成貨到付款交易。使用網路銀行或電子支付App時，應確認掃碼後顯示的交易內容及金額，切勿因對方聲稱只是驗證身分，就依指示付款。

警方提醒，正常物流配送不會要求民眾透過LINE客服進行金流認證，更不會要求掃描付款QR Code才能完成貨到付款交易。記者廖炳棋／翻攝
警方提醒，正常物流配送不會要求民眾透過LINE客服進行金流認證，更不會要求掃描付款QR Code才能完成貨到付款交易。記者廖炳棋／翻攝

微波爐 詐騙 宅急便

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