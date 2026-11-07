北市咖啡廳老闆陷愛情詐騙遭詐1000多萬 警逮車手竟是69歲退休老翁

台北市楊姓咖啡廳老闆今年8月間在交友軟體認識一名女網友，本以為找到真愛，卻落入詐騙集團假交友真詐騙陷阱，短短兩個月內與詐騙車手面交9次，慘賠1000多萬元。北市中正二警方獲悉詐騙情況設局誘捕，上月底逮捕前來取款的69歲汪姓退休老翁，他稱「這工作很好一次5萬元」，卻不知被當成取款免洗筷，警詢後被依詐欺等罪嫌移送法辦。

警方調查，在台北市中山區經營咖啡廳的49歲楊姓男子，今年8月間透過交友軟體認識陌生女子，雙方熱絡互動，女網友見時機成熟，把話題轉向理財，慫恿楊男下載假投資平台投入資金。

楊男以為找到真愛，在對方甜言蜜語下，被說服投資虛擬貨幣，自今年8月至10月間，陸續在住家附近與詐團成員面交高達9次，掏出破千萬元積蓄。

中正二分局南昌路派出所透過警政系統的「潛在被害人」情資主動聯繫楊男，楊男這才驚覺落入詐騙陷阱，警方見詐團持續聯繫楊男要求再面交，順勢擴大偵辦，順利在上月底逮捕取款車手汪姓老翁，查扣工作機和假冒專員證，警詢後依詐欺、洗錢罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，汪翁原本任職旅遊業，退休後因「不想伸手向子女要錢」，10月初在網路徵才網站看到廣告，應徵「業務物流」，他供稱月薪給5萬元且車資另計報酬優渥，但也覺得很奇怪「這份工作從來沒看過老闆身分」，至今已幫詐團跑了10多單。