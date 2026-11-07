詐團「五星級飯店面交3300萬」 收水手辯沒獲利...一審減刑判3年8月

林姓男子是詐欺集團第二層收水手，去年10月該詐團以假投資手法詐騙台北市莊姓男子，一次面交就得手3300萬元，他以「五星級飯店交接、三度換車轉手」設斷點，試圖躲避警方查緝，不過北市警方仍靠監視器畫面抓到他和面交的李姓男子（檢方另案偵辦）。士林地方法院審結，依修正前詐欺犯罪危害防制條例等罪，判林男有期徒刑3年8月。可上訴。

判決指出，林男2025年間加入Telegram暱稱「阿國」、李男等人組成的詐團，該詐團以假投資名義「安家立業18%保障專案」誘騙莊男，雙方去年10月23日晚上6點多，在北市萬麗酒店511號房內面交3300萬元現金。

詐團取款過程縝密，採多重斷點轉移贓款規避查緝，由李男進入飯店房間收錢，接著開車至士林福林路平面停車場，把錢交給接應不詳成員，該成員再開車往至善路一段，當晚7點20分把錢交給林男，最後林男再把錢交給上游幹部。

詐團以為天衣無縫，但案發後被害人兒子第一時間打165反詐騙專線並報案，提供假投資對話紀錄與收據，警方隨即展開追查。

專案小組先調閱萬麗酒店511號房的登記入住資料與監視器，掌握第一層面交車手李男身分，再循線追查超商監視器影像與車手領取假證件、工作設備的「超商領取包裹明細」，鎖定相關涉案車輛與人員軌跡。

為突破詐團「三度換車」的斷點，警方調閱北市沿線大量的路口與停車場監視器畫面，最後鎖定林男逮捕到案。

林男在偵查和審理時全盤認罪，稱自己只是幫忙接應轉交贓款，未實際分得酬勞，辯護律師主張林男需扶養失業長輩且無獲利，請求依刑法第59條減刑，但合議庭認為本案涉案金額高達3300萬元且未賠償被害人，無顯可憫恕之處拒絕。

合議庭考量林男認罪且無犯罪所得，適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條之自白減刑規定，依三人以上共同詐欺取財且獲取財物達500萬元以上罪，判處有期徒刑3年8月。可上訴。