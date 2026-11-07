買車還是修屋變來變去 警銀識破假投資詐騙保住老翁260萬

彰化縣和美鎮一名長者日前前往郵局臨櫃提領60萬元，表示要購買新車，由於提領金額龐大，行員警覺被詐，通報警方到場關懷，他又改口稱要修繕房屋，說詞反覆，員警深入了解發現，他誤信假投資群組，及時攔阻60萬元，連同帳戶內近200萬元積蓄也成功保住。

員警到場關懷時，經分析詐騙手法，老翁才坦承日前加入通訊軟體投資群組，聽信詐騙集團假冒的「投資老師」，聲稱可以傳授股市操作技巧，依照對方指示提領60萬元現金備用。

員警當場向老翁解說，這是常見的假投資、高獲利詐騙手法，詐團往往先以投資獲利吸引民眾加入群組，再透過指示提領現金等方式騙取財物。老翁聽完才恍然大悟，立即打消提款念頭，成功保住60萬元。

警方隨後檢視老翁存摺，發現帳戶內還有近200萬元存款，若未及時攔阻，恐怕連畢生積蓄都將遭詐團騙走。員警除協助封鎖詐騙帳號，也聯繫家屬共同關懷，避免老翁再度受騙。

和美分局表示，詐騙集團常以高額獲利誘騙民眾加入投資群組，甚至事先教導如何應付銀行、郵局行員的詢問。民眾若接獲陌生投資邀約，或被要求提領現金、轉帳，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，避免辛苦累積的積蓄落入詐騙集團手中。