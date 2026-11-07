快訊

北海道Outlet曾年吸客450萬人今熄燈 台灣會步入後塵？

鬼鬼吳映潔曬愛女合照「已經是我一半大了」　萌娃秀髮超濃密

500小趴踢2026／散步美食開吃：林聰明火雞肉飯糰、500碗開囍滷肉都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

買車還是修屋變來變去 警銀識破假投資詐騙保住老翁260萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮一名長者日前前往郵局臨櫃提領60萬元，表示要購買新車，由於提領金額龐大，行員警覺被詐，通報警方到場關懷，他又改口稱要修繕房屋，說詞反覆，員警深入了解發現，他誤信假投資群組，及時攔阻60萬元，連同帳戶內近200萬元積蓄也成功保住。

員警到場關懷時，經分析詐騙手法，老翁才坦承日前加入通訊軟體投資群組，聽信詐騙集團假冒的「投資老師」，聲稱可以傳授股市操作技巧，依照對方指示提領60萬元現金備用。

員警當場向老翁解說，這是常見的假投資、高獲利詐騙手法，詐團往往先以投資獲利吸引民眾加入群組，再透過指示提領現金等方式騙取財物。老翁聽完才恍然大悟，立即打消提款念頭，成功保住60萬元。

警方隨後檢視老翁存摺，發現帳戶內還有近200萬元存款，若未及時攔阻，恐怕連畢生積蓄都將遭詐團騙走。員警除協助封鎖詐騙帳號，也聯繫家屬共同關懷，避免老翁再度受騙。

和美分局表示，詐騙集團常以高額獲利誘騙民眾加入投資群組，甚至事先教導如何應付銀行、郵局行員的詢問。民眾若接獲陌生投資邀約，或被要求提領現金、轉帳，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110查證，避免辛苦累積的積蓄落入詐騙集團手中。

彰化縣和美鎮一名老翁誤信投資理財，經員警苦勸，才未被騙走260萬元。圖／警方提供
彰化縣和美鎮一名老翁誤信投資理財，經員警苦勸，才未被騙走260萬元。圖／警方提供

詐騙 買車 詐騙集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老翁疑遇詐提現200萬積蓄 竹南警銀阻詐仍不願說明「投資」管道

慘！畢生積蓄全買生基塔位遇詐 7旬婦想脫手反淪車手

電子支付成洗錢新工具 刑事局警告網購「遇1事」千萬別做

警破獲鍋爐式股票詐騙集團 逮35人移送法辦

相關新聞

國道五股路段死亡車禍 34歲男拋出車外殞命

國道1號北向五股路段今天凌晨2時許發生2車追撞事故，轎車追撞前方廂型車後翻覆，34歲駕駛疑似未繫安全帶被拋出車外，當場失去生命徵象，救護車送醫急救仍宣告不治，是否酒駕、毒駕尚待驗血化驗。

台東選舉爆幽靈人口！達仁鄉村長候選人6萬元交保

台東縣達仁鄉村長選舉爆出幽靈人口疑雲！地檢署接獲情資，發現某陳姓村長候選人涉嫌以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權，意圖影響選舉結果，檢方隨即組成專案小組偵辦，昨拘提候選人，並傳喚遷籍選民、戶長及代辦人等共9人到案。經檢察官訊問後，認定陳姓候選人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以6萬元交保。

高雄女行人橫越馬路遭騎士撞倒畫面曝 網驚：帝王遇到刺客了

高市73歲陳姓婦人昨天上午11時從大社區中山路橫越馬路，當場被騎機車的劉姓男子撞及雙雙倒地受傷，畫面被他車行車記錄器拍下PO網，讓網友驚呼「帝王遇到刺客」；警方指，陳婦未依標線穿越道路、劉男未注意車前狀況致肇事，肇責待釐清。

桃園某酒店聚眾滋事警察開槍 藍綠民代爆料疑與警察喝花酒有關

桃園前天深夜傳酒店酒客聚眾滋事，警方開槍控制現場，引發各界關注，結果藍綠民代都接到爆料，事因疑與警察自家人喝花酒有關，要求中央及地方政府徹查。

新竹市透天厝清晨竄火 3民眾受困頂樓驚險獲救

新竹市東區南大路一處2層樓透天住宅今天清晨發生火警，3名民眾一度受困頂樓。消防局獲報出動15車、38名警消搶救，成功救出3人，火勢於6時17分完全撲滅，起火原因仍待調查。

國安衝擊…高金素梅涉共諜 起訴求刑14年

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜偷渡出境，台灣高等檢察署調查，高金素梅與張俊傑合謀接受中共一億七千萬巨資，發展共諜組織，並接受捐贈經營原民部落選區，試圖作為「第五縱隊」使用，昨依違反國安法、違背職務收賄罪起訴高金、張俊傑、高金辦公室主任陳智葟、助理林怡君共四人，對高金與張各求刑十四、十五年，陳、林移審法院裁定續押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。