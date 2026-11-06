「快興櫃、一票難求」 詐團高價賣未上市股騙18人5千萬

未上市股票被吹捧成即將興櫃的熱門股，一名50歲婦人因此投入千萬元購買，蒙受重大損失。刑事警察局今天指出，36歲張姓男子等人涉嫌組成股票詐欺集團，先低價收購未上市股票，再冒充券商及投顧人員，以「即將登錄興櫃」、「股價將大漲」等話術，將股票以高於市價5至10倍的價格賣給民眾，初步清查18人受騙，財損超過5千萬元，警方陸續查獲張男等35人。

警方調查，張男與謝姓男子等人自2023年起組成詐欺集團，先向地下股票盤商大量低價收購光電、科技公司等未上市股票，再假冒證券商及投資顧問，透過電話、LINE向民眾推銷，宣稱股票即將登錄興櫃，未來股價可望大漲，甚至聲稱認購踴躍、一票難求，吸引民眾出資購買。

集團採取俗稱「鍋爐式詐欺」的高壓推銷手法，業務人員不斷打電話遊說，即使民眾原本沒有興趣，也持續以投資機會難得、錯過恐怕買不到等話術施壓，直到對方心動掏錢。警方發現，一名50歲婦人因此陸續投入千萬元購買未上市股票，最後蒙受重大損失。

警方指出，集團設有專門話務機房，並與地下股票盤商合作，利用人頭身分及偽刻印章辦理股票過戶，再透過人頭帳戶及股票交易掩飾金流。被害人付款後，假冒業務人員便封鎖聯絡管道，讓投資人無法追討，部分股票也遲遲未能如宣稱登錄興櫃或上市。

刑事局偵查第9大隊追查，發現集團自2023年至今年相關帳戶入帳約三億餘元，目前已確認18名被害人，財損5千餘萬元。警方今年3月至8月間展開四波查緝，在台北、新北、桃園、台中及彰化等地查獲張男等35人，並查扣現金140餘萬元、市價約2百萬元的賓士轎車，以及假投資公司匾額、詐欺話術稿、客戶名單、手機和電腦等證物。

警方另聲請法院裁定扣押286餘萬元，全案依加重詐欺、詐防條例、證券交易法及洗錢等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並持續追查相關不法金流。

刑事局偵破股票詐欺集團，查獲現金及賬本等證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破股票詐欺集團，查獲現金及賬本等證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破股票詐欺集團，查獲現金及賬本等證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破股票詐欺集團，查獲現金及賬本等證物。記者廖炳棋／翻攝