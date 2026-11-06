警破獲鍋爐式股票詐騙集團 逮35人移送法辦

張姓男子為首集團以「鍋爐式」詐騙手法透過高壓推銷話術及多層分工模式，假冒券商等身分，以股價大漲等話術為餌，誘拐民眾投資吸金，刑事局逮捕張男等35人到案送辦。

刑事局今天召開「瓦解『鍋爐式詐欺』、斬斷地下股票黑金鏈」記者會，刑事局九大二隊長李栩洋說，破獲36歲張姓男子為首股票電信詐騙集團，此集團自民國112年起以「鍋爐式」高壓推銷話術及分工模式誘騙民眾。

警方解釋，此集團使用「鍋爐式」詐騙手法是指歹徒會以電話或通訊軟體不斷頻繁被害人要求投下金額。

刑事局表示，此詐騙集團以「鍋爐式」的高壓推銷話術及分工模式，假冒證券商、投顧公司人員等身分取信民眾，再以股價大漲、申購踴躍，獲利後才收服務費等話術為誘餌。

警方查出，詐騙集團把未上市科技公司股票包裝成熱門投資標的，再用電話及LINE向民眾推銷。且先以低價大量收購股票，再以高於市價5至10倍，誘騙被害人以面交或匯款購買，並用人頭帳戶及股票交易掩飾、隱匿犯罪所得。

警方說，此詐騙集團收到款項後，假冒業務員就會封鎖被害人並失去音訊，導致被害人蒙受重大財產損失。此集團分工明確，先由話務機房與業務員配合，再用撥電話等方式詐騙，並勾結違法地下股票盤商，以多名人頭身分及偽刻印章辦理股票過戶，層層轉移製造斷點，規避查緝。

刑事局掌握線索後，分批循線逮捕張姓主嫌等35人到案，查扣新台幣140餘萬元等物，初步清查18人受害，總財損約5000餘萬元。警詢後涉違反證券交易法等規定，把張姓男子等35人移請台北地檢署偵辦。

刑事局表示，投資未上市股票風險高，勿輕信如「保證獲利、上市前搶先布局、即將興櫃暴漲」等詐騙話術，民眾切勿加入來路不明的投資群組或聽信陌生推銷，有疑慮可撥165專線或110查證。