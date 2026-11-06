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影／臉書減肥廣告藏陷阱！金門女子險付6萬 超商店員機警攔詐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

臉書減肥廣告暗藏詐騙陷阱！金門一名葉姓女子看到暱稱「小林醫生」的廣告，誤信對方推薦的減肥保健食品，透過超商店到店訂購，準備花6萬元取貨，所幸超商店員察覺女子神情有異，機警通報警方，經員警到場查證及耐心勸說，及時阻止這筆交易，保住葉女的積蓄。

金城分局金寧分駐所日前接獲轄內超商店員通報，指一名女子準備領取價值6萬元的包裹，但過程中神情、言行有些異常，且對包裹內容似乎不甚清楚，懷疑可能遭遇詐騙，立即通知警方到場協助。

警方調查，葉姓女子日前在臉書看到暱稱「小林醫生」的廣告，對方自稱是某知名藥局旗下子公司人員，大力推銷具有減肥功效的保健食品，並以相關宣傳吸引消費者購買。葉女不疑有他，透過店到店方式訂購產品，總金額高達6萬元，4日還特地攜帶現金前往超商準備付款取貨，沒想到差點落入詐騙陷阱。

金寧分駐所副所長王俊傑及警員陳佩蓉、簡承桓獲報後，立即趕赴現場了解情況，員警詢問葉女包裹內容、商品來源及賣家身分，發現她對相關資訊均無法清楚說明，進一步研判交易可能暗藏詐騙風險。

員警隨即向葉女分析，詐騙集團近年經常利用臉書等社群平台刊登誇大不實的減肥廣告，甚至冒用醫師、藥師或知名藥局名義，營造專業形象，藉此取信消費者，推銷來路不明的保健食品，利用民眾追求健康、減重的心理誘導購買。

經警方耐心說明及逐一分析交易疑點，葉女才驚覺情況不對，當場決定放棄取貨，超商也立即將原準備支付的6萬元現金全數返還，成功守住積蓄，避免財物損失。

金城分局提醒，網路購買保健食品應提高警覺，尤其是標榜快速瘦身、神奇療效，或宣稱具有醫師、藥師背書的廣告，更應審慎查證，切勿輕信陌生人士推薦，也不要因一時心急而付款取貨。購買藥品及保健食品，應選擇合法、正規通路；如遇可疑廣告或交易，可先撥打165反詐騙諮詢專線查證，或立即撥打110報案。

金門一名葉姓女子看到暱稱「小林醫生」的廣告，誤信對方推薦的減肥保健食品，透過超商店到店訂購，準備花6萬元取貨，所幸超商店員察覺女子神情有異，機警通報警方，經員警到場查證及耐心勸說，及時阻止這筆交易，保住葉女積蓄。圖／警方提供
金門一名葉姓女子看到暱稱「小林醫生」的廣告，誤信對方推薦的減肥保健食品，透過超商店到店訂購，準備花6萬元取貨，所幸超商店員察覺女子神情有異，機警通報警方，經員警到場查證及耐心勸說，及時阻止這筆交易，保住葉女積蓄。圖／警方提供

金門 減肥 詐騙集團

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