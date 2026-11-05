慘！畢生積蓄全買生基塔位遇詐 7旬婦想脫手反淪車手

桃園武姓婦人遇上詐騙集團，將積蓄全部投入購買生基塔位，近來想脫手兌現，竟又落入詐團陷阱。對方以幫她尋找買家為由，要她先替「公司」跑腿，武婦不知淪為詐團的車手，前往收取他人投資的90萬元保證金，當場遭桃園警分局埔子派出所員警當場查獲。

警方調查，另一名被害人加入網路代操股票群組後，遭對方要求支付新台幣90萬元保證金，察覺有異後立即報警。埔子派出所受理後，與被害人合作掌握詐團收款動向，待70歲武姓婦人前來收款時，當場將她查緝到案，並起獲收據等相關事證。

警方進一步追查發現，武婦原本也是詐騙受害人。她先前誤信詐騙集團話術，將積蓄全數投入生基塔位，近期因有意出售，對方聲稱可以協助尋找買家，卻要求她先替「公司」跑腿辦事。武婦不疑有他，今年9月間依指示擔任取簿手，遭警方查獲並移送法辦。

未料，武婦先前遭查獲後，仍未察覺自己持續遭詐騙集團利用，這次又受指示擔任車手，前往向被害人收取90萬元保證金，再度落入警方查緝網。經員警說明後，她才恍然大悟，明白自己不僅是詐騙受害人，更可能在不知情的情況下成為詐騙集團幫兇。

桃園分局表示，今年迄今已查獲詐欺案件180件，查獲詐騙車手等犯嫌190人，查扣金額逾2000萬元。警方提醒，網路投資應透過合法金融機構及正規管道，切勿輕信「保證獲利」、「專業代操」等話術，更不可依指示繳交保證金或手續費。

警方也呼籲，民眾若因投資或出售資產，遭人要求代為收款、取款或跑腿，務必提高警覺，避免從詐騙受害人變成犯罪共犯。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案。

桃園70歲武姓婦人遇上詐騙集團投入畢生積蓄購買生機塔位，近來想脫手兌現，卻遭詐團利用淪為收取90萬元保證金的車手。記者陳恩惠／翻攝