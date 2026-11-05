伸港媽祖園區11日啟用「網上假冒招志工」？AI生成神像、廟宇畫面也造假

彰化伸港福安宮新建媽祖園區將於11月11日舉辦落成啟用典禮，近期卻有不明網頁及社群帳號冒用活動名義，在Facebook發布「招募志工」假訊息，還使用AI生成的媽祖神像及廟宇畫面，並非園區實景。福安宮特別發布聲明澄清，目前並未辦理相關志工招募，提醒民眾勿點擊可疑連結或提供個資，以免受騙。

伸港福安宮透過官方臉書表示，近期發現不明來源網頁及社群帳號，以「伸港媽祖園區落成啟用典禮」名義發布志工招募資訊，廣告中的媽祖神像及廟宇畫面均為AI生成，並非伸港媽祖園區實景。

福安宮強調，11月11日上午落成啟用典禮仍照常舉行，但目前並未辦理志工招募，相關活動資訊請以「伸港福安宮」官方粉絲專頁公告為準。民眾若對網路流傳訊息有疑慮，可直接向宮方服務處查證。

彰化縣政府也提醒，近期類似網路詐騙手法頻繁，民眾應謹記「不點擊可疑連結、不輕易提供個資、不相信來源不明的招募訊息」，以免個資遭不當利用或蒙受財物損失。若已提供個資或付款，應保留廣告截圖、對話及付款紀錄，儘速撥打165反詐騙專線諮詢。