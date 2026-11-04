憂局勢動盪！9旬婦欲領4400萬買10公斤金條 警銀急勸阻

台北市一名九旬張姓婦人日前因看電視新聞，擔憂國際局勢動盪，竟打算將銀行戶頭4400多萬元存款全部領出，購買10條每條重達1公斤的金條保值。銀行行員察覺異狀，趕緊通報警方，員警到場發現婦人手機有大量投資相關訊息，聯繫家屬後得知婦人有失智症狀，且經常衝動投資，最後在警銀輪番勸說下，才讓婦人打消念頭，保住4400多萬元積蓄。

文山二分局景美派出所巡佐曾俊哲日前接獲銀行通報，指一名高齡張姓婦人準備提領鉅款，行員關懷詢問時，張婦表示最近看到電視新聞報導局勢動盪，擔心未來生活受到影響，決定將戶頭存款全數領出，購買10條各重1公斤的金條，作為日後生活保障。

行員發現婦人準備一次提領4400多萬元，金額龐大，擔心她可能遭到詐騙，立即通知警方到場協助。員警經張婦同意查看手機，發現通訊紀錄中有大量投資相關訊息，研判可能涉及詐騙風險，隨即聯繫家屬確認。

家屬向警方表示，張婦已有失智症狀，平時也經常出現衝動投資的念頭，得知母親竟要一次提領4400多萬元購買黃金，相當擔心，拜託警方務必攔阻。員警與行員只好輪番勸說，向婦人分析一次提領鉅款、購買大量黃金的風險，經過一番溝通，張婦才勉強放棄提領，隨後由家屬接送返家。

警方提醒，詐騙集團常利用投資獲利或對局勢動盪的恐懼心理，誘使民眾交付財物，家中若有高齡長輩，親友應多留意其投資及財務狀況，避免積蓄遭詐騙集團騙走。