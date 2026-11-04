快訊

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

美國國會變天！川普剩2年淪跛腳鴨總統 彈劾風暴恐再起

聽新聞
0:00 / 0:00

憂局勢動盪！9旬婦欲領4400萬買10公斤金條 警銀急勸阻

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名九旬張姓婦人日前因看電視新聞，擔憂國際局勢動盪，竟打算將銀行戶頭4400多萬元存款全部領出，購買10條每條重達1公斤的金條保值。銀行行員察覺異狀，趕緊通報警方，員警到場發現婦人手機有大量投資相關訊息，聯繫家屬後得知婦人有失智症狀，且經常衝動投資，最後在警銀輪番勸說下，才讓婦人打消念頭，保住4400多萬元積蓄。

文山二分局景美派出所巡佐曾俊哲日前接獲銀行通報，指一名高齡張姓婦人準備提領鉅款，行員關懷詢問時，張婦表示最近看到電視新聞報導局勢動盪，擔心未來生活受到影響，決定將戶頭存款全數領出，購買10條各重1公斤的金條，作為日後生活保障。

行員發現婦人準備一次提領4400多萬元，金額龐大，擔心她可能遭到詐騙，立即通知警方到場協助。員警經張婦同意查看手機，發現通訊紀錄中有大量投資相關訊息，研判可能涉及詐騙風險，隨即聯繫家屬確認。

家屬向警方表示，張婦已有失智症狀，平時也經常出現衝動投資的念頭，得知母親竟要一次提領4400多萬元購買黃金，相當擔心，拜託警方務必攔阻。員警與行員只好輪番勸說，向婦人分析一次提領鉅款、購買大量黃金的風險，經過一番溝通，張婦才勉強放棄提領，隨後由家屬接送返家。

警方提醒，詐騙集團常利用投資獲利或對局勢動盪的恐懼心理，誘使民眾交付財物，家中若有高齡長輩，親友應多留意其投資及財務狀況，避免積蓄遭詐騙集團騙走。

景美派出所巡佐曾俊哲。記者廖炳棋／翻攝
景美派出所巡佐曾俊哲。記者廖炳棋／翻攝

銀行 失智 電視

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中婦稱匯50萬裝潢女兒家 警銀聯手攔阻假投資

老翁疑遇詐提現200萬積蓄 竹南警銀阻詐仍不願說明「投資」管道

匯100萬付「房屋裝潢費」卻拿不出合約 松山警揭穿詐團話術保老本

北市攔阻詐騙金額12億全國最高 小心詐團假冒競選小物廠商

相關新聞

憂局勢動盪！9旬婦欲領4400萬買10公斤金條 警銀急勸阻

台北市一名九旬張姓婦人日前因看電視新聞，擔憂國際局勢動盪，竟打算將銀行戶頭4400多萬元存款全部領出，購買10條每條重達1公斤的金條保值。銀行行員察覺異狀，趕緊通報警方，員警到場發現婦人手機有大量投資相關訊息，聯繫家屬後得知婦人有失智症狀，且經常衝動投資，最後在警銀輪番勸說下，才讓婦人打消念頭，保住4400多萬元積蓄。

匯100萬付「房屋裝潢費」卻拿不出合約 松山警揭穿詐團話術保老本

台北市73歲江姓老翁日前至松山區一家銀行準備匯款100萬元，面對行員詢問用途，雖聲稱是要支付「房屋裝潢費」，卻提不出裝潢合約或工程估價單，行員懷疑他遭遇詐騙報警。警方趕抵耐心解說詐騙手法，江翁才驚覺恐落入陷阱，當場取消匯款，成功保住百萬老本。

滿堂紅案外案…王道銀行員勾結詐團遭聲押 國泰人壽主任交保

檢警偵辦滿堂紅麻辣鍋洗錢追出案外案。詐團仲介張元鈞、張旻叡兄弟檔，以假警監管帳戶話術，要被害人拿房地產向王道銀行貸款，銀行員林尚毅明知有詐，卻配合放水貸款並抽佣，藉此騙走5千萬元；台北地檢署搜索約談10人到案，檢察官認為林尚毅與張氏兄弟犯嫌重大，昨深夜向法院聲押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。