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匯100萬付「房屋裝潢費」卻拿不出合約 松山警揭穿詐團話術保老本

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市73歲江姓老翁日前至松山區一家銀行準備匯款100萬元，面對行員詢問用途，雖聲稱是要支付「房屋裝潢費」，卻提不出裝潢合約或工程估價單，行員懷疑他遭遇詐騙報警。警方趕抵耐心解說詐騙手法，江翁才驚覺恐落入陷阱，當場取消匯款，成功保住百萬老本。

松山分局中崙派出所警員胡智凱日前接獲轄內銀行通報，指江翁臨櫃辦理大額匯款，欲將百萬元轉入指定帳戶，銀行行員依規定關懷提問，江翁雖稱是要給付房屋裝潢款項，但被要求提供合約或估價單等文件，卻支吾其詞，且應答間神色慌張。

員警趕抵會同行員耐心詢問匯款細節，並向江翁分析常見的「假裝潢」、「假買賣」及「假投資」等詐騙話術，提醒詐騙集團常指使被害人以「房屋修繕」、「購買預售屋」或「家屬急用」等理由應付行員關懷提問，企圖繞過銀行防線。

經警方與行員輪番勸說，江翁這才恍然大悟，坦言未仔細核實對方身分與款項真正用途，決定停止辦理匯款手續，順利保住多年積蓄。

松山警方提醒，詐騙手法層出不窮，常利用各種話術誘導民眾至銀行臨櫃匯款或提領大筆現金，民眾若接獲任何不明資金需求或要求匯款通知，務必提高警覺、冷靜求證，切勿輕信陌生人指示，如有疑慮，可隨時撥打165反詐騙專線或110求助。

台北市73歲江姓老翁日前至銀行匯款100萬元，員警和銀行行員趕抵，耐心解釋他可能遇到詐騙集團話術，成功協助保住積蓄。記者翁至成／翻攝
台北市73歲江姓老翁日前至銀行匯款100萬元，員警和銀行行員趕抵，耐心解釋他可能遇到詐騙集團話術，成功協助保住積蓄。記者翁至成／翻攝

松山分局中崙派出所警員胡智凱日前協助7旬老翁保住100萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
松山分局中崙派出所警員胡智凱日前協助7旬老翁保住100萬元積蓄。記者翁至成／翻攝

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