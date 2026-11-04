滿堂紅案外案…王道銀行員勾結詐團遭聲押 國泰人壽主任交保

檢警偵辦滿堂紅麻辣鍋洗錢追出案外案。詐團仲介張元鈞、張旻叡兄弟檔，以假警監管帳戶話術，要被害人拿房地產向王道銀行貸款，銀行員林尚毅明知有詐，卻配合放水貸款並抽佣，藉此騙走5千萬元；台北地檢署搜索約談10人到案，檢察官認為林尚毅與張氏兄弟犯嫌重大，昨深夜向法院聲押禁見。

同案約談國泰人壽鳳山通訊處業務主任顏雅琦30萬交保、保險掮客黃承信30萬交保、民間貸款掮客李冠緯30萬交保，其餘被告5萬交保。

滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年初遭起訴求刑10年。檢察官陳雅詩溯源查金流，從被害人匯給蔡閔資金發現有詐團勾結銀行員不實申貸，經過半年抽絲剝繭分析調查，前天展開收網行動，搜索約談10人到案。

據調查，張元鈞是詐團的貸款中人，2024至2025年間，詐團聲稱是檢察官或警察，打電話給被害人聲稱對方涉及洗錢，要求將存款轉入「監管帳戶」，若被害人沒錢，張元鈞便出面當仲介，要被害人拿房地產去貸款。

有些被害人財務資歷無法通過審查，張元鈞則透過黃承信牽線，要被害人找顏雅琦買保險，謊稱如此能美化財務證明，順利貸到款項。林尚毅明知貸款人清償能力不足，卻配合詐團演出不實核貸，按件收取佣金。

張元鈞有時也會透過李冠緯介紹，要被害人去向民間金主借款，張旻叡則聽從胞兄指示，假扮銀行經理騙取被害人信任，吹噓張元鈞很有「喬事」能力，要被害支出高額服務費，檢警估計至少有20人受害，且涉案銀行不只一家，擴大偵辦中。

全案源於蔡閔如接手滿堂紅麻辣鍋後生意不佳，2025年和詐團合作，從事提領、收受詐騙贓款等工作，並協助假檢警詐團洗錢，將5287餘萬元贓款，層層轉入6層人頭帳戶。檢警偵辦期間，連私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，一併起訴求刑4年。