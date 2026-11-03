影／滿堂紅辣鍋洗錢查出案外案 王道銀行員勾結詐團遭搜索約談

滿堂紅麻辣鍋洗錢查出詐騙案外案。檢警溯源發現，王道銀行行員林尚毅勾結詐團組織張元鈞兄弟檔，以假警監管帳戶話術，要被害人拿房地產給銀行貸款，銀行員明知有詐，卻配合審查放貸並抽佣，藉此A走5千萬元；刑事局昨天搜索約談10人到案，今移送台北地檢署複訊，檢方稍早聲押張元鈞胞弟張旻叡，其餘人偵訊中。

知名滿堂紅麻辣火鍋店負責人蔡閔如，被控替假檢警詐團洗錢5287萬，今年初遭起訴求刑10年。檢察官陳雅詩溯源查金流，發現蔡閔如洗錢後將資金交給上游連堃程處理，4月搜索拘提連男到案，訊後認連男幕後尚有影武者，聲押禁見獲准。專案小組經過半年追查，查出幕後還有銀行員勾結詐團放貸。

據調查，張元鈞、張旻叡在詐團擔任貸款中人角色，2024至2025年間，詐團自稱是檢察官或警察，打電話給被害人聲稱對方涉入洗錢，要求將存款轉入「監管帳戶」，若被害人沒錢，張元鈞兄弟檔就出面，要被害人拿房地產去貸款，銀行端的林尚毅則「配合演出」，明知貸款有詐，卻利用職權護航放水，事後再抽佣牟利，行徑惡劣。

檢方估計至少有20名被害人受騙，且詐團勾結的銀行恐不只一家，昨天指揮刑事局搜索約談10人，查扣手機等證物過濾，全案擴大偵辦中。

全案源於蔡閔如接手滿堂紅麻辣鍋後生意不佳，2025年4至8月間，索性和詐團合作，從事提領、收受詐騙贓款、回流款項等工作，協助假檢警詐團洗錢，並將5287餘萬元贓款，層層轉入6層人頭帳戶。檢警偵辦期間，就連私廚「虎爺台菜」老闆詹軒文也淪詐團幫凶，聽從蔡閔如指示用公司帳戶收受贓水，一併起訴求刑4年。

蔡閔如偵查中被羈押，台北地院過去曾裁定200萬交保，但因籌不到保金，已經關押1年，法院中秋前開羈押庭，蔡女聲稱會跟朋友借錢辦保，但檢察官反對，合議庭最後決定延長羈押2個月。