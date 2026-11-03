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彰化前縣議員為還債加入詐團 6罪判應執行徒刑2年2月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣前縣議員洪柏葳在任期內，為償還欠務而向他人收購兩個金融帳戶交給詐欺集團，謝姓等6名「假投資、真詐財」被害人匯款到人頭帳戶，詐騙金額合計731萬多元。彰化地方法院審結，依犯犯三人以上共同詐欺取財罪，共6罪，應執行有期徒刑2年2月。

洪柏葳是彰化縣第十九屆縣議員，曾擔任詐團車手在北部落網被判刑確定。彰化地院另查出他在縣議員任內，以20萬元向陳姓女子收購兩個金融帳戶、存摺、金融卡、網銀帳號，交給「吳俊翰」等人組成的詐團作為償還「吳俊翰」債務的代價。

詐團隨機發送簡訊、LINE訊息，佯稱可協助投資股票、原油，只要加入投資平台並轉帳到指定帳戶或繳交會員費，即可獲取高獲利，謝姓等6名被害人在民國111年4月至7月間先後匯款50萬元至200萬元到陳女提供的帳戶，再由陳女轉帳到詐團指定帳戶，最後集團車手到ATM提領或臨櫃提領贓款，或操作網路銀行將贓款轉出，以掩飾、隱匿贓款所在與去向。　

洪柏葳坦承犯行，經人頭帳戶陳姓女子等人指認無誤，彰化地院認他的自白與事實相符，可以採信，從而案事證明確，犯行洪柏葳均堪認定。　　

彰化地院審酌，洪柏葳在本案發生時擔任彰化縣議員，身為民意代表，本應知法守法，竟反而參與詐欺集團，所為應予非難，及審酌洪柏葳不法內涵除三人以上共同詐欺取財外，尚包含洗錢犯行，且均自白犯行，然未與任何被害人達成和解或為任何彌補行為。

民國113年10月間洪柏葳又加入另一詐欺集團擔任取款車手而犯多起詐欺案件，足見本案犯行後並未因此知所警惕；兼衡被告自述之學歷、工作、家庭關係；被告、檢察官之意見等一切情況，分別處如主文所示之刑，應執行徒刑2年2月。可上訴。

彰化縣前縣議員洪柏葳在縣議員任內參與詐欺集團洗錢等犯行，彰化地方法院判處應執行有期徒刑2年2月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣前縣議員洪柏葳在縣議員任內參與詐欺集團洗錢等犯行，彰化地方法院判處應執行有期徒刑2年2月。記者簡慧珍／攝影

詐團 議員 彰化

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