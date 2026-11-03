索取選戰應援小物遭詐 10月受害金額1500萬

行政院打詐中心今天表示，10月起與刑事局詐防中心加強執行候選人應援小物詐騙貼文蒐報作業，10月1日至11月1日間，相關詐欺報案受害金額高達新台幣1500餘萬元，民眾若要候選人應援小物應到實體地點等領取，避免掉進歹徒圈套。

九合一選舉11月28日舉行，日前有民眾報案指在社群平台上索取1件應援小物，慘遭詐騙近百萬元。

打詐中心今天透過新聞稿表示，10月起與刑事局詐防中心加強執行候選人應援小物詐騙貼文蒐報作業，截至11月2日已封鎖下架5071個詐騙帳號及貼文，近期每日更可封鎖下架近500個詐騙帳號，其中被詐騙集團冒用的候選人遍布台北、桃園、新竹、台中、高雄各地，而單是10月1日至11月1日，警察機關即受理相關詐欺報案70件、受害金額高達1500餘萬元。

打詐中心指出，目前發現的假候選人應援小物包括御守、安全帽、吊飾、茄芷袋、徽章、髮夾、圍巾、陽傘、風車、帆布袋、護腕、冰袖等30多種，但詐騙方式與傳統的偶像團體演唱會應援詐騙一模一樣，都是宣稱要免費提供應援小物，誘騙民眾加LINE或私訊索取，再謊稱要支付運費請民眾使用假賣貨便或假全家好賣網頁，最後再以實名認證失敗、金流認證失敗為藉口詐取民眾金錢。

打詐中心提醒，民眾如需候選人應援小物，請到競選總部等實體地點領取，或洽候選人官方網站或帳號，不要透過來路不明的網路貼文，且也可以進一步查詢貼文者個人資料，一旦發現貼文者所在地區在國外或未顯示，或帳號成立時間未滿3個月，都幾乎可以確定對方是詐騙帳號，請立即向社群平台檢舉，千萬不要跟對方加LINE私聊。