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網戀「假台商」賣慘詐百萬！55歲婦再交百萬 警民聯手逮車手阻詐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉一名55歲李姓婦人誤信網路交友對象，以投資失敗、返台共度生活等話術，先後遭詐騙逾百萬元，甚至準備再交付100萬元。新湖分局獲報後與家屬合作，掌握面交時機，埋伏逮捕陳姓女車手，當場攔阻百萬元現金。警方追查發現，陳姓車手涉嫌在全台各地面交取款13次，經檢察官向法院聲請羈押獲准，近日起訴。

​據了解，55歲李姓被害婦人透過通訊軟體LINE結識暱稱「平凡人生」的男子，對方以「大陸台商投資失敗」等話術賣慘，並虛情假意承諾「馬上回台灣找妳生活」，誘騙被害人掏錢。詐騙集團專挑離婚或喪偶女性下手，被害人先前已被騙走逾百萬元仍執迷不悟。

日前湖口郵局通報被害人欲匯款90萬元至香港警示帳戶遭退回，員警獲報到場勸阻，惟被害人仍不願配合並刪除訊息。臨櫃遭阻後，被害人竟改以每日用ATM提款累積，再透過超商店到店寄出交付詐騙集團。

​員警擔心被害人另尋他法交錢，隨即與被害人家屬建立聯繫。家屬日前於被害人房間發現預先整理好的100萬元現金，已分成10捆裝於紙袋內，為免被害人持續上當受騙，立即裡應外合密報員警。經新湖分局專案小組研判詐團將於上班途中交接，於隔日率員便衣埋伏，當場在湖口鄉工業五路攔查欲搭計程車離去的陳姓女車手，並起獲100萬元現金、偽造影視及行銷公司工作證4張、發票本與證物手機。

​經查，陳嫌除本次當場獲逮外，其手機紀錄顯示先前已於全台各地涉嫌面交取款達13次，陳嫌並供稱係聽從LINE上游指示向客戶收取款項，單日領取3千至4千元不等報酬，交通費用亦可核銷。

​新湖分局分局長黃政龍呼籲，詐騙集團常利用感情陪伴建立信任，再以投資失敗、急需周轉等理由騙取積蓄。民眾如發現身邊親友有異常提領大額現金或頻繁寄送包裹等行為，請多加關心並撥打165反詐騙專線或向警方求助，共同守護財產安全。

家屬日前於被害人房間發現預先整理好的100萬元現金，已分成10捆裝於紙袋內。圖／警方提供
家屬日前於被害人房間發現預先整理好的100萬元現金，已分成10捆裝於紙袋內。圖／警方提供

警方追查發現，陳姓車手涉嫌在全台各地面交取款13次，經檢察官向法院聲請羈押獲准，近日依法起訴。圖／警方提供
警方追查發現，陳姓車手涉嫌在全台各地面交取款13次，經檢察官向法院聲請羈押獲准，近日依法起訴。圖／警方提供

網戀 車手 台商

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