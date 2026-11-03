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老翁疑遇詐提現200萬積蓄 竹南警銀阻詐仍不願說明「投資」管道
苗栗竹南警分局竹南派出所日前接獲轄內銀行通報，稱有民眾欲臨櫃提領200萬元現金，疑似遭遇詐騙，警方獲報後立即派員前往了解，並與銀行行員合作，雖成功攔阻民眾提現，但當事人仍不願說明「投資」管道。
警方指出，當時員警到場後，發現一名湯姓老翁欲提領大筆現金，經關心詢問款項用途，湯男起初表示提供家人使用，隨後改稱欲用於「投資」，前後說詞反覆，且不願進一步說明相關投資細節。
警員研判可能遭遇詐騙，隨即耐心向湯翁分析常見詐騙手法及相關風險，並與銀行行員共同勸說，經耐心溝通後，湯翁察覺可能落入詐騙陷阱，決定取消提領200萬元，成功守住辛苦積蓄。
竹南分局提醒，詐騙集團常以投資獲利等話術誘騙民眾交付款項，民眾如遇要求提領大筆現金、交付不明人士或投資來路不明管道等情形，務必提高警覺。若有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，避免落入詐騙陷阱，保障自身財產權益。
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