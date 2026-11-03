台中打詐有成財損少39億 案件數、財損降幅雙奪六都第一

台中市警察局強化打詐作為有成，今年1至10月全市電信網路詐欺案件共1萬4886件，較去年同期減少3888件，降幅20.71%；財產損失由87億5983萬元降至48億9741萬元，減少近39億元，降幅達44.09%，案件數及財損降幅均居六都之冠。警方也提醒，假網拍及假投資仍是詐騙大宗，其中假投資財損占整體逾6成，近期更有增加趨勢。

為提升打詐效能，中市警局推動科技建警，導入「報案QR Code通報」機制，已在全市布建2241處據點，強化第一線即時通報；另成立異常金流分析小組及鷹眼小組，運用數據分析掌握可疑金流與犯罪網絡，並結合金融機構、地政機關、超商及檢察機關建立跨機關聯防。今年1至10月已成功攔阻1724件詐騙，攔阻金額逾11億3000萬元。

警方分析，今年1至10月假網拍詐騙共5062件，約占整體案件34%。詐團常利用演唱會門票轉讓、贈送競選小物、熱門商品優惠等時事話題，在社群平台刊登低價訊息，誘使民眾私下交易，再以「訂單異常」、「帳戶驗證」或「金流認證」等理由，誘騙被害人操作網路銀行或ATM。

此外，假投資及假交友投資詐騙財損合計高達30億元，占整體財損逾6成。警方呼籲，網購應選擇具交易保障的平台，切勿輕信陌生賣家；投資理財則應慎防「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術。

台中市刑大表示，打詐不僅是降低案件數及財損，更重要的是守護市民辛苦累積的財產，未來將持續結合科技偵查、異常金流分析及跨機關合作，強化查緝與即時攔阻，並深化識詐宣導。民眾如遇可疑投資或網路交易，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。