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北市攔阻詐騙金額12億全國最高 小心詐團假冒競選小物廠商

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市警方今年1至8月與金融機構合作攔阻詐騙案1041件、金額12億563萬餘元，金額全國最高，攔阻案件仍以假投資最多。九合一選舉倒數，有詐團假冒競選小物廠商稱要贈送小物，以認證為由騙支持者轉帳，警方提醒民眾留意。

台北市政府今開治安會報會議，由副市長張溫德頒發感謝狀及獎金，表揚本期攔阻量能排名前3名金融機構、攔阻金額最高前10名行員，包括國泰世華商業銀行、王道商業銀行、中國信託商業銀行、台灣銀行等多家金融機構及行員。

有被害人上網發現投資虛擬貨幣廣告，加入LINE群組，詐團表示將派「VIP幣商」當面交易，被害人依指示赴匯豐商業銀行復興分行，以投資公司為由要提領660萬元，行員察覺神色有異且說法反覆不一，通報員警到場成功攔阻。

警方指出，本期攔阻案件仍以假投資最常見，詐團誘使被害人至金融機構匯款或提款，指示以房屋修繕、裝潢款、投資公司或友人借貸等理由說明用途，規避行員關懷提問及警方查證。

依警政署「165打詐儀錶板」，北市今年9月受理電信網路詐欺案1163件、財損6億3243萬元。北市刑警大隊長丁靖說，隨九合一選舉接近，詐團上網假冒競選小物廠商或支持者，宣稱免費贈送或交流小物，誘使加LINE，再以實名認證、金流認證等理由要求操作網路銀行轉帳或開啟無卡提款功能，民眾要謹慎。

市警局長林炎田說，金融機構是防堵詐騙金流重要防線，透過行員關懷提問與通報機制，降低民眾受騙，公私協力聯防。

台北市副市長張溫德今頒發感謝狀及獎金，表揚金融機構及行員攔阻詐騙。圖／台北市警察局提供
台北市副市長張溫德今頒發感謝狀及獎金，表揚金融機構及行員攔阻詐騙。圖／台北市警察局提供

依警政署「165打詐儀錶板」，北市今年9月受理電信網路詐欺案1163件、財損6億3243萬元。圖／台北市警察局提供
依警政署「165打詐儀錶板」，北市今年9月受理電信網路詐欺案1163件、財損6億3243萬元。圖／台北市警察局提供

九合一選舉倒數，有詐團假冒競選小物廠商。圖／台北市警察局提供
九合一選舉倒數，有詐團假冒競選小物廠商。圖／台北市警察局提供

台北市副市長張溫德（中）今頒發感謝狀及獎金，表揚金融機構及行員攔阻詐騙。圖／台北市警察局提供
台北市副市長張溫德（中）今頒發感謝狀及獎金，表揚金融機構及行員攔阻詐騙。圖／台北市警察局提供

詐團 北市 王道商業銀行

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